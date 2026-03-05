울산시, 청년들 ‘정착지 울산’ 만든다
취업·재직·여가·주거 아우르는 4대 분야 정책 발표
울산시가 청년들이 지역을 떠나지 않고 성장하며 정착할 수 있도록 ‘꿈꾸는 청년’을 돕기 위한 다양한 정책을 추진한다.
울산시는 5일 시청 대회의실에서 브리핑을 열고 청년들이 울산을 잠시 머무는 ‘기착지’가 아닌 꿈을 실현하는 ‘정착지’로 삼을 수 있도록 돕는 청년 정책 패키지를 발표했다.
이번 발표는 여성, 어르신, 가족 분야로 이어지는 릴레이 정책 발표의 시작점이다.
가장 눈길을 끄는 사업은 인공지능(AI) 기술 지원이다. 시는 ‘청년 생성형 AI 구독료 지원 사업’을 통해 최신 기술 활용에 필요한 비용을 연간 최대 10만원까지 보전해준다. 디지털 역량 강화가 필수인 청년 세대의 부담을 직접 덜어주겠다는 취지이다.
또한 지역 공공기관 취업을 희망하는 이들을 위한 ‘울산 이전공공기관 취업아카데미’를 운영하며, ‘청년 재직자 슈퍼패스 이용권(최대 50만원)’을 도입해 자기계발을 위한 교육·훈련비를 지원한다.
청년들의 삶의 질을 높이기 위한 문화·체육 혜택도 강화된다. ‘울산 청년 스포츠+문화패스’를 통해 연 최대 10만 원의 관람료를 지원, 지역 연고 프로스포츠 경기와 문화시설 이용을 독려한다.
주거 문제 해결을 위한 실질적인 방안도 담겼다. ‘울산 청년 웰스테이(Well Stay)’ 사업으로 중소기업 재직 청년에게 기숙사 월세의 80%를 지원하며, 청년 전용 주거 공간인 ‘청년형 유홈(U home)’ 664호를 조성한다. ‘주거특화형 청년지원센터’에서는 주거·법률·심리 상담을 지원하며, 결혼을 앞둔 예비부부를 위해 공공예식장과 결혼 지원 사업도 추진한다.
시는 이번 청년 정책을 통해 청년들이 울산에서 꿈을 실현하는 ‘정착지’가 되도록 정책 역량을 집중할 방침이다.
김두겸 울산시장은 “울산 청년들에게 실질적으로 필요한 정책들을 꼼꼼히 챙겨 ‘기회도시 울산’을 만들겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
