울산시, 청년들 ‘정착지 울산’ 만든다

취업·재직·여가·주거 아우르는 4대 분야 정책 발표

주거 문제 해결을 위한 실질적인 방안도 담겼다. ‘울산 청년 웰스테이(Well Stay)’ 사업으로 중소기업 재직 청년에게 기숙사 월세의 80%를 지원하며, 청년 전용 주거 공간인 ‘청년형 유홈(U home)’ 664호를 조성한다.

김두겸 울산시장은 “울산 청년들에게 실질적으로 필요한 정책들을 꼼꼼히 챙겨 ‘기회도시 울산’을 만들겠다”고 말했다.