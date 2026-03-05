시사 전체기사

대구도시개발공사 해빙기 특별 안전점검 실시

입력:2026-03-05 12:01
대구도시개발공사는 해빙기 특별 안전점검 현장 모습. 대구도시개발공사 제공

대구도시개발공사는 최근 대구대공원과 수성알파시티 지식기반산업단지 조성공사 현장에서 해빙기 대비 CEO 주관 특별 안전점검을 실시했다고 5일 밝혔다.

전날 진행된 점검은 겨울철 얼어 있던 지반이 녹으면서 발생할 수 있는 토사 붕괴, 지반 침하 등 계절적 위험요인에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다. 정명섭 사장은 직접 현장을 방문해 관계자들과 간담회를 열고 근로자들의 의견을 수렴하는 등 실질적인 현장 안전관리 방안을 논의했다.

대구도시개발공사는 절·성토 사면 및 굴착구간 안전상태, 배수시설 및 지반 관리 적정성, 중장비 작업 시 안전수칙 준수 여부, 추락·붕괴 등 안전관리 전반을 점검했다. 대구도시개발공사는 시민행복과 공간 미래가치를 창출하는 도시혁신 주도 공기업으로서 앞으로도 경영진이 직접 주관하는 현장 점검을 지속적으로 실시해 사업장 내 안전사고 발생을 원천 차단할 계획이다.

정명섭 사장은 “건설현장에서 안전은 무엇보다 최우선 가치이며 해빙기에는 작은 위험요인도 대형사고로 이어질 수 있는 만큼 사전 점검과 예방 중심의 안전관리에 만전을 기해야 한다”며 “앞으로도 지속적인 현장 확인을 통해 중대재해 제로의 안전한 건설현장을 조성하겠다”고 말했다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

