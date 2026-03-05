“쿠르드족, 이란 지상전” 이란은 NATO 회원국 공격…전쟁 ‘확산일로’
트럼프 “지도자 되고 싶은 사람 다 죽는다” 추가 참수 작전 경고
미국이 이스라엘과 함께 이란에 대한 공습을 이어가는 가운데 4일(현지시간) 쿠르드족 무장세력이 이란 내에서 지상전을 개시했다는 보도가 나왔다. 이란은 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국은 튀르키예를 향해 미사일을 발사했다. 이란 전쟁이 전방위로 확산하는 모양새다.
예루살렘포스트는 이날 “쿠르드족 전사 수백 명이 이라크 국경 인근에서 이란 내 지상 작전을 개시했다”고 보도했다. 폭스뉴스는 국경을 넘은 쿠르드족이 수천 명이라고 전했다. 뉴욕타임스 등 다른 언론들도 쿠르드족 무장세력이 이란 지상전 투입을 검토 중이라고 보도했다.
백악관은 도널드 트럼프 대통령이 쿠르드족 지도자들과 통화한 사실은 확인하면서도 이란 체제 전복을 위해 무장세력을 지원하는 것은 아니라고 선을 그었다. 쿠르드족 무장세력이 이란 내부에서 전투를 시작한 것이 공식화되면 공습 위주의 이란 전쟁이 지상전으로 확대되는 셈이다.
이란은 중동 지역 전역으로 전선을 넓히고 있다. 나토 방공망은 이날 이란에서 발사돼 터키 영공으로 향하던 탄도미사일을 격추했다. 튀르키예 국방부는 이날 성명에서 “이라크와 시리아를 거쳐 튀르키예 영공으로 향하던 탄도미사일이 동부 지중해에 배치된 나토 공군 및 방공시스템에 의해 신속하게 격추, 무력화됐다”고 밝혔다. 미군은 해당 미사일이 터키의 인시르릭 미군 기지를 겨냥한 것으로 보고 있다. 이란은 지난달 28일 시작된 미국과 이스라엘의 공격에 맞서 주변 중동 국가의 미군 기지 등을 공격하고 있지만 나토 가입국인 튀르키예에 대해서는 군사행동을 하지 않았다. 나토 회원국인 터키에 대한 공격은 중대한 확전 신호가 될 수 있다. 나토의 집단방위 조약인 5조가 발동하면 32개 회원국 전체가 전쟁에 휘말릴 수 있다.
트럼프 대통령 이날 이란 지도부를 향해 추가 ‘참수작전’을 거론했다. 그는 이날 백악관에서 열린 에너지 관련 회의에서 “지도자가 되고 싶어 하는 것처럼 보이는 모든 사람은 결국 죽음을 맞는다”고 말했다. 미국과 이스라엘의 공습으로 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망한 뒤 후계자로 차남 모즈타바 하메네이가 유력하고 거론되는 상황에서 나온 경고다.
트럼프는 “우리는 지금 매우 강력한 위치에 있으며 그들(이란)의 지도부는 급속히 무너지고 있다”며 이같이 말했다. 트럼프의 발언은 이란의 후계자가 누가 되든 핵 개발에 나서고 반미 정책을 고집할 경우 제거될 수 있다는 점을 경고한 것으로 보인다. 후계자로 유력 거론되는 모즈타바 하메네이 역시 대미 강경파로 알려져 있다.
트럼프는 이란 전쟁과 관련해 “전선에서 우리는 매우 잘하고 있다”며 “누군가 10점 만점에 몇 점을 주겠느냐고 물었을 때 나는 15점 정도라고 했다”고 말했다. 이어 “그들의 미사일은 급속히 제거되고 있다. 발사대도 제거되고 있다”며 “그들은 이웃 국가를 공격하고 심지어 그들의 동맹국이나 얼마 전 동맹이었던 국가들을 공격하고 있다”고 비판했다.
트럼프는 이란 선제 공격에 대한 국내외 비판을 의식한 듯 이란 공습이 정당했다고 주장했다. 그는 “47년 동안 그들은 우리 국민을 죽이고 전 세계 사람들을 죽여왔고, 우리는 크게 지지받고 있다”며 “우리가 먼저 행동하지 않았다면, 그들은 이스라엘을 공격했을 것이고 우리도 공격했을 것”이라고 했다.
트럼프는 지난해 6월 이란 핵시설을 공습한 ‘미드나잇 해머’ 작전과 관련해 “우리가 2주 안에 공격하지 않았다면 그들은 핵무기를 가졌을 것”이라며 “미친 사람들이 핵무기를 가지면 나쁜 일이 일어난다”고도 말했다.
트럼프는 이날도 베네수엘라에 대한 미국의 군사 작전을 상찬했다. 그는 “베네수엘라 문제는 정말 훌륭하게 해결됐다. 대통령, 각계 대표들과 훌륭한 관계를 유지하며 수억 배럴의 석유를 확보하고 있다”며 “이는 우리와 베네수엘라 모두에게 이익이 된다. 그들은 그 어느 때보다 나아질 것이며 우리는 그 이익의 상당 부분을 차지할 것”이라고 말했다.
트럼프가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 뒤 베네수엘라 수뇌부는 미국에 협조하고 있다. 트럼프는 이란에도 베네수엘라 모델을 희망한다는 입장을 시사해왔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
