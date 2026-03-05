포항시, 호미반도 유네스코 생물권보전지역 지정 추진 본격화
경북 포항시가 호미반도의 유네스코 생물권보전지역 지정을 위한 주민 참여 기반의 협력체계 구축에 나섰다.
시는 지난 4일 구룡포읍 행정복지센터에서 구룡포읍·동해면·장기면·호미곶면 등 4개 읍·면 지역 주민대표와 시민단체 관계자 등이 참석한 가운데 ‘호미반도 유네스코 생물권보전지역 지정을 위한 주민 참여 거버넌스 회의’를 개최했다.
유네스코 생물권보전지역은 세계유산, 세계지질공원과 함께 유네스코 3대 보호체계 중 하나로, 생물다양성 보전과 지역사회의 지속 가능한 발전을 함께 추구하는 국제적인 보호지역이다.
이번 회의는 행정 중심의 기존 추진 방식에서 벗어나 주민이 주체로 참여하는 ‘실질적 자치 모델’을 구축하기 위한 자리로 마련됐다. 참석자들은 주민 주도형 관리체계 구축, 전문가 기술지원 연계, 지속 가능한 지역 발전 전략 마련 등을 중심으로 협력 방안을 논의했다.
앞서 지난 11월 유네스코 인간과 생물권계획(MAB) 한국위원회는 현장 실사를 통해 지역 내 전문기관 및 전문가 참여를 통한 지속적인 지원 체계 마련, 주민 등 이해당사자의 실질적인 의견 수렴 및 증거 제시를 핵심 사항으로 권고한 바 있다.
시는 이날 회의에서 수렴된 주민 의견과 논의 내용을 정리해 오는 9월 유네스코 본부에 제출할 본 신청서에 반영할 계획이다.
지정이 확정되면 호미반도는 주민 참여형 생태 거점으로 국제적 공신력을 확보하게 된다. 이후 시는 민·관·산·학·연 협력 체계를 강화해 주민들이 자발적으로 보전과 관리에 참여하는 환경을 조성할 방침이다.
이흥섭 포항시 해양산업과장은 “유네스코 생물권보전지역 지정의 성패는 주민들의 자발적인 참여와 공감대에 달려 있다”며 “주민 의견을 적극 반영해 호미반도가 인간과 자연이 공존하는 세계적인 명소로 거듭날 수 있도록 생물권보전지역 지정 추진에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
