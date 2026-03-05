부산 먹거리 방사능 ‘이상 없음’… 식자재 특별 단속
유통 식품 1389건 검사서 기준 적합
수산물·가공식품·농산물 방사능 검사
식자재 제조·판매업소 6주간 집중 점검
부산시가 먹거리 안전 관리 강화에 나섰다. 시중에 유통 중인 먹거리에 대한 방사능 검사에서 전 항목이 기준에 적합한 것으로 확인된 가운데 식자재 제조·판매업소에 대한 특별 단속도 실시한다.
부산시 보건환경연구원은 지난해 부산 지역에서 유통된 수산물·가공식품·농산물 등 먹거리 1389건을 대상으로 방사능 검사를 실시한 결과 모두 기준 규격에 적합했다고 5일 밝혔다. 검사 대상은 수산물 989건, 가공식품 222건, 농산물 178건이다. 국내산 926건, 일본산 128건, 기타 수입산 335건이 포함됐으며 마트와 전통시장, 학교·어린이집 급식 식재료, 온라인 유통제품 등 다양한 유통 경로에서 수거해 분석했다.
연구원은 일본 후쿠시마 원전 사고 이후 시민 불안을 줄이기 위해 요오드와 세슘 등 인공방사능 검사를 매년 실시하고 있으며, 올해도 수산물을 중심으로 검사를 강화할 계획이다. 연구원은 지난해 식품의약품안전처가 실시한 식품 방사능 분야 숙련도 평가에서 세슘 항목 최상위 등급인 ‘양호’를 획득하기도 했다.
아울러 부산시는 먹거리 안전 관리 강화를 위해 유통 식자재 제조·판매업소에 대한 특별 기획수사도 실시한다. 시 특별사법경찰과는 오는 9일부터 다음 달 17일까지 6주간 소스류 등 조미식품과 장류, 식육 등 식자재 제조·판매업소와 프랜차이즈 음식점을 대상으로 점검을 진행한다. 시민들이 안심하고 먹거리를 소비할 수 있도록 유통 단계 전반에 대한 관리도 강화할 방침이다.
주요 점검 사항은 식품 취급 기준 위반, 소비기한 경과 제품 사용, 원산지 거짓 표시 등이다. 현장 점검과 전문기관 검사를 병행해 식품 안전관리 체계를 강화할 계획이다. 위반 사항이 적발될 경우 관련 법령에 따라 형사 입건하거나 관할 기관에 통보하는 등 엄정 조치할 방침이다.
박형준 부산시장은 “다가오는 5월 가정의 달을 앞두고 시민들의 외식 수요 증가에 대비해 식자재 제조부터 판매까지 전 과정을 점검하고 있다”며 “지속적인 현장 관리로 시민이 안심할 수 있는 먹거리 안전망을 구축하고 글로벌 미식관광도시 부산의 신뢰도를 높이겠다”고 말했다.
