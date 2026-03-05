부산 먹거리 방사능 ‘이상 없음’… 식자재 특별 단속

유통 식품 1389건 검사서 기준 적합

수산물·가공식품·농산물 방사능 검사

식자재 제조·판매업소 6주간 집중 점검

시민들이 안심하고 먹거리를 소비할 수 있도록 유통 단계 전반에 대한 관리도 강화할 방침이다.