‘5만년 생태계 타임캡슐’ 하논분화구, 올해부터 사유지 매입 200억 투입
제주도가 국내 최대 규모의 마르(Maar)형 분화구인 서귀포시 하논 분화구를 보전을 위해 사유지 매입을 추진한다.
도는 올해부터 2033년까지 하논 분화구 핵심지역 매입에 총 198억원을 투입한다고 5일 밝혔다.
매입 대상은 국·공유지 4필지를 제외한 사유지 527필지·21㏊다. 앞서 도는 ‘하논 분화구 보전 및 현명한 이용을 위한 기본계획 수립용역’을 통해 핵심 구역을 531필지·23㏊로 구분한 바 있다.
올해는 20억원을 투입해 지난해 7월 공고를 통해 접수된 89필지·4.5㏊ 매입을 우선 추진한다. 이후 2033년까지 단계적으로 잔여 필지를 확보할 계획이다.
또한 분화구 내 수로와 용천수 등 환경 자원 복구, 탐방로 개선, 기존 방문자센터를 에코뮤지엄 탐방센터로 확대하는 사업이 순차적으로 진행된다.
내년부터는 하논 분화구 관련 자료를 체계적으로 취합하는 아카이빙 사업과 조사·연구를 시작한다. 환경 프로그램과 홍보 프로젝트를 통해 분화구의 가치도 널리 알릴 예정이다.
하논 분화구는 깊이 약 90m, 동서 1.8㎞·남북 1.3㎞의 타원형 화산체로, 국내 최대 규모를 자랑한다. 넓이는 126만6825㎡에 달한다.
일반적인 용암 분출형 분화구와 달리 지하 깊은 곳의 가스나 증기가 지각 틈에 모여 있다가 폭발하면서 만들어졌으며, 지표보다 낮게 형성된 것이 특징이다. 지난 5만년 동안의 기후·지질·식생 등 다양한 환경 정보를 간직한 ‘생태계의 타임캡슐’로 평가된다.
고문서 기록에 따르면 500년 전부터 분화구 동남쪽 화구벽을 터 물을 빼고 논밭으로 활용해 왔다. 최근에는 논농사 면적이 줄어 휴경지나 밭작물로 대체되고 있다.
임홍철 제주도 기후환경국장은 “올해부터 하논분화구의 보전 및 현명한 이용을 위한 사업들을 차질 없이 추진해 체계적으로 관리해 나가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
