도심의 봄을 깨운 쇠백로의 사냥

물보라가 일어나길 여러 번. 잠시 정적이 흐른 뒤 쇠백로의 부리 끝에서 은빛 비늘이 파르르 떨렸다.

절기상 경칩인 5일 서울 청계천에는 아직 찬 기운이 남아 있다. 얼음은 모두 녹았지만, 물빛은 겨울을 벗지 못한 듯 맑고 차가워 보였다. 산책로를 걷던 시민들 사이로 흰 그림자 하나가 시야에 들어왔다. 쇠백로였다.쇠백로는 미동도 하지 않은 채 물속을 노려본다. 작은 물고기들이 햇살을 따라 움직였다. 쇠백로의 눈이 번뜩였다.순간이었다. 몸을 날려 가볍게 떠오른 쇠백로가 물속으로 뛰어들었다. 하지만 물고기 역시 호락호락하지 않았다. 봄이 왔다고는 하지만 물속 사정은 다를 터였다.추위보다는 배고픔이 먼저였는지 쇠백로는 몇 번이고 물에 몸을 던졌다.고개를 들어 물고기를 한 번에 삼킨다.개구리가 잠에서 깬다는 경칩. 청계천의 아침도 그렇게 깨어나고 있었다. 쇠백로는 다시 물가에 섰다. 도심 한복판에서 맞는 봄은 요란하지 않았다. 살아 있는 것들의 숨결이 조금 더 분명해졌을 뿐이다. 물은 흐르고 새는 기다렸다. 그리고 또 한 번의 순간을 노렸다.김지훈 기자