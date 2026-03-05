“쿠르드족 이란 내 지상전 개시” 트럼프, 쿠르드족 손 빌려 이란 때리나

미군의 공습으로 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 추모하는 집회가 4일(현지시간) 이라크 나자프에서 열리고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 마코 루비오 국무장관. 연합뉴스

캐럴라인 레빗 백악관 대변인이 4일(현지시간) 백악관에서 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이란의 체제 전복을 위해 미국이 쿠르드족 무장세력을 지원하기 위한 것이라는 언론 보도에 대해선 “대통령이 그런 계획에 동의했다는 것은 전혀 사실이 아니다”고 부인했다. NYT는 “백