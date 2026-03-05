“쿠르드족 이란 내 지상전 개시” 트럼프, 쿠르드족 손 빌려 이란 때리나
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁 이후 쿠르드족 지도자와 접촉한 가운데 쿠르드족 민병대가 이란과의 지상전에 나섰다는 보도가 4일(현지시간) 나왔다. 이라크 내 쿠르드족 무장 세력 수백 명에서 수천 명이 이라크에서 이란 국경을 건너가 지상 작전을 개시했다는 내용으로 공습 위주로 진행 중인 이번 전쟁 지상전으로까지 비화할지 주목된다.
이스라엘 언론 예루살렘포스트는 이날 이스라엘과 미군 당국자들을 인용해 “쿠르드족 전사 수백 명이 이라크 국경 인근에서 이란 내 지상 작전을 개시했다”고 보도했다. 예루살렘포스트는 “이들 세력은 최근 이란 서부 지역에서 지상 작전에 참여하기 위해 준비해 왔으며 이란 보안군에 압박을 가해 여러 전역으로 분산시키는 것을 목표로 하고 있다”고 전했다. 쿠르드족이 국경에서 이란 정권을 압박하는 ‘지상군’ 역할을 하면, 이란의 군사력이 분산돼 시위대와 반정부 세력에 대한 탄압이 약화할 수 있다는 계산이다. 쿠르드족 소식통은 이 매체에 “현재 이란에 가해지는 강력한 군사적 압박과 정권 인프라를 겨냥한 공격을 고려할 때 지금이 중대한 기회”라고 평가했다.
미국 폭스뉴스도 쿠르드족 전투원 수천 명이 이라크에서 이란으로 건너가 지상 공격작전을 개시했다고 이날 보도했다. 뉴욕타임스(NYT)는 “이라크에 주둔 중인 친미 성향의 이란 쿠르드족 세력이 이란으로 진입할 수 있는 무장 부대를 준비 중”이라며 “미 중앙정보국(CIA)은 전쟁 이전부터 이란을 불안정화하기 위한 비밀 프로그램의 일환으로 이란 쿠르드족 세력에 소형 무기를 제공해 왔다”고 보도했다.
트럼프 대통령 입장에서는 쿠르드족 참전이 이란 정권을 흔드는 데 도움이 될 수 있다. 트럼프 행정부가 미군 희생과 전쟁 장기화 등을 이유로 지상군을 투입하기 어려운 상황에서 쿠르드족의 손을 빌려 이란 정권을 압박할 수 있는 것이다. 다만 쿠르드족이 이란 정권을 위협할 만한 탱크나 중화기가 없어 정권 전복은 불가능하다는 반론도 있다.
백악관은 트럼프 대통령이 이란에 대한 군사작전 이후 쿠르드족 지도자들과 접촉한 사실이 있다고 밝혔다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “그는 이라크 북부에 있는 우리의 기지와 관련해 쿠르드 지도자들과 실제로 통화를 했다”고 말했다. 다만 레빗 대변인은 이란의 체제 전복을 위해 미국이 쿠르드족 무장세력을 지원하기 위한 것이라는 언론 보도에 대해선 “대통령이 그런 계획에 동의했다는 것은 전혀 사실이 아니다”고 부인했다. NYT는 “백악관이 쿠르드족을 이란에 투입할지를 아직 결정하지 않았다”며 “일부 관계자는 이 결정이 이스라엘이나 미국의 손에 달려 있지 않을 수 있으며 쿠르드 지도부가 자체적으로 판단할 수도 있다고 전했다”고 보도했다.
중동 최대의 ‘무국가 민족’인 쿠르드족은 인구 3000만~4000만명 정도로 주로 튀르키예와 이란 이라크 시리아 국경 지역의 산악 지대에 살고 있다. 이란에서는 서부 국경 지역에 거주하면서 자치 확대와 독립을 요구해 이란 정권과 갈등해왔다.
쿠르드족의 지상전 개입을 부인하는 입장도 나왔다. 이라크 쿠르디스탄 자치구 총리실 부비서실장은 엑스에 “국경을 넘은 이라크 쿠르드족은 단 한 명도 없다”고 부인했다. 이란혁명수비대(IRGC)도 “이란의 안보와 안정을 약화시키려는 목적”이라며 해당 보도를 부인했다.
