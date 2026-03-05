김병수 김포시장, 국회 찾아 5호선 연장 신속 추진 촉구
엄태영 청원소위 위원장 면담…“5호선 필수”
국회 국민청원 5만명 동의…후속 절차 요청
김병수 경기 김포시장이 시민 5만명의 동의가 담긴 국회 국민청원서를 들고 국회를 찾아 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업의 신속 추진을 촉구했다.
김 시장은 지난 4일 국회를 방문해 엄태영 국회 국토교통위원회 청원심사소위원장을 면담하고 ‘서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업’의 예비타당성조사 조속 통과와 후속 절차의 신속한 진행을 강력히 요청했다.
이번 면담은 지난달 22일 5호선 연장 사업의 조속한 추진을 요구하는 국회 국민동의청원이 한 달 만에 5만명의 동의를 얻어 국토교통위원회에 공식 회부된 데 따른 것이다. 김 시장은 시민의 집단적 의지가 확인된 만큼 정부와 국회를 상대로 사업의 시급성을 적극 설명하겠다는 의지를 밝혔다.
김 시장은 면담에서 김포시의 극심한 교통난을 구체적인 수치로 제시했다. 현재 김포골드라인의 혼잡도는 200%를 상회해 시민들이 출퇴근 시간대 극심한 안전 위협에 노출돼 있으며, 김포시는 수도권 인접 대도시 가운데 서울 지하철 직결 노선이 없는 유일한 도시라는 점을 강조했다.
또한 향후 11만명 이상 입주가 예정된 ‘김포한강2 콤팩트시티’ 조성 계획을 언급하며, 선제적 광역교통망 확충이 이뤄지지 않을 경우 교통난이 더욱 심화될 것이라고 우려했다. 대규모 주거단지의 성공적 안착을 위해서는 5호선 연장이 선택이 아닌 필수라는 주장이다.
이에 대해 엄 위원장은 “김포시민의 간절한 염원을 충분히 이해한다”며 “국회 차원에서 청원 후속 절차가 차질 없이 진행될 수 있도록 적극 협력하겠다”고 밝혔다.
김 시장은 “5500억원 규모의 시 예산 투입 선언과 국회 청원 회부는 5호선 예타조사 신속 통과의 강력한 동력이 될 것”이라며 “시민 숙원이 조속히 결실을 맺을 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
앞서 지난 3일 김 시장은 5호선 연장 청원에 참여한 시민들을 만나 정부에 뜻을 적극 전달하겠다고 약속했으며, 이튿날 곧바로 국회를 찾아 사업 필요성을 재차 강조했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사