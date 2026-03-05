시사 전체기사

오세훈 “민중기 특검, 가해자 놔두고 피해자 기소…최악의 정치 특검”

입력:2026-03-05 11:12
오세훈 서울시장이 5일 오전 서울시청 지하1층 서울갤러리 내친구서울 1관에서 서남권 대개조 2.0 기자설명회를 하고 있다. 뉴시스

오세훈 서울시장이 자신을 기소한 민중기 특검에 대해 “범죄 집단의 사기를 간파하고 걷어찬 것을 죄로 만드는 데 성공한 최악의 정치 특검이자 하명 특검”이라고 비판했다.

오 시장은 5일 서울시청 서울갤러리에서 열린 ‘서남권 대개조 2.0’ 기자설명회에서 전날 공판에 대한 입장을 묻는 기자의 질문에 “하루 종일 법정에 앉아 있다는 게 송구스럽기도 하고 참담하기도 했다”며 이 같이 말했다. 그는 “제가 법정에 있었던 이유는 하나다. 자신에게 하달된 정치적인 임무를 철저히 성실하게 수행한 특검 때문”이라고도 덧붙였다.

앞서 서울중앙지법 형사합의22부(부장판사 조형우)는 전날 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오 시장 등에 대한 첫 공판을 진행했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 ‘정치브로커’ 명태균씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고 후원자 김한정씨에게 3300만원을 대납하게 한 혐의를 받는다. 이날 오 시장은 자신에 대한 공소 사실을 전부 부인했다.

오 시장은 미래한국연구소는 여론조사 업체의 외피를 둘러쓴 범죄 집단이라고 주장했다. 그는 “미래한국연구소 구조는 명확하다. 명씨가 실소유자고 그 범죄 수익은 명씨, 강혜경, 김태열씨가 3분의 1씩 나눠 가지는 구조”라며 “전날 강씨가 증인으로 나서 다 자백했다. 조작했고, 부풀렸고, 속였다는 내용이 신문 내내 이어졌다”고 했다.

그는 “오세훈 캠프는 이 사기 행각을 일찌감치 간파하고 물리쳤다. 그런데 특검은 조작과 사기의 증거를 손에 쥐고서도 실제 범죄자들은 가만히 두고 사기를 당할 뻔 했다가 걷어찬 쪽만 처벌하겠다고 나섰다”며 “가해자는 놔두고 피해자를 기소했다. 이것이 민중기 특검의 실체”라고 말했다.

그러면서 “앞으로 이 재판은 명씨 등 조작과 사기 핵심 인물들이 법정에 하나둘 불려 나와 자백의 행진을 이어가는 전시장이 될 것”이라며 “아무리 권력으로 정의를 가리려 해도 진실은 머지않아 선명하게 밝혀질 것”이라고 강조했다.

황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr

