오세훈 “민중기 특검, 가해자 놔두고 피해자 기소…최악의 정치 특검”
오세훈 서울시장이 자신을 기소한 민중기 특검에 대해 “범죄 집단의 사기를 간파하고 걷어찬 것을 죄로 만드는 데 성공한 최악의 정치 특검이자 하명 특검”이라고 비판했다.
오 시장은 5일 서울시청 서울갤러리에서 열린 ‘서남권 대개조 2.0’ 기자설명회에서 전날 공판에 대한 입장을 묻는 기자의 질문에 “하루 종일 법정에 앉아 있다는 게 송구스럽기도 하고 참담하기도 했다”며 이 같이 말했다. 그는 “제가 법정에 있었던 이유는 하나다. 자신에게 하달된 정치적인 임무를 철저히 성실하게 수행한 특검 때문”이라고도 덧붙였다.
앞서 서울중앙지법 형사합의22부(부장판사 조형우)는 전날 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오 시장 등에 대한 첫 공판을 진행했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 ‘정치브로커’ 명태균씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고 후원자 김한정씨에게 3300만원을 대납하게 한 혐의를 받는다. 이날 오 시장은 자신에 대한 공소 사실을 전부 부인했다.
오 시장은 미래한국연구소는 여론조사 업체의 외피를 둘러쓴 범죄 집단이라고 주장했다. 그는 “미래한국연구소 구조는 명확하다. 명씨가 실소유자고 그 범죄 수익은 명씨, 강혜경, 김태열씨가 3분의 1씩 나눠 가지는 구조”라며 “전날 강씨가 증인으로 나서 다 자백했다. 조작했고, 부풀렸고, 속였다는 내용이 신문 내내 이어졌다”고 했다.
그는 “오세훈 캠프는 이 사기 행각을 일찌감치 간파하고 물리쳤다. 그런데 특검은 조작과 사기의 증거를 손에 쥐고서도 실제 범죄자들은 가만히 두고 사기를 당할 뻔 했다가 걷어찬 쪽만 처벌하겠다고 나섰다”며 “가해자는 놔두고 피해자를 기소했다. 이것이 민중기 특검의 실체”라고 말했다.
그러면서 “앞으로 이 재판은 명씨 등 조작과 사기 핵심 인물들이 법정에 하나둘 불려 나와 자백의 행진을 이어가는 전시장이 될 것”이라며 “아무리 권력으로 정의를 가리려 해도 진실은 머지않아 선명하게 밝혀질 것”이라고 강조했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사