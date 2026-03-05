[단독] “여의도 한복판에 軍용품” 신고에 군·경 출동 소동
모조품으로 판명
서울 여의도 빌딩 철거공사 현장에서 군용품이 발견돼 군과 경찰이 긴급 출동하는 소동이 벌어졌다.
5일 국민일보 취재에 따르면 지난달 25일 오후 서울 여의도 한국화재보험협회 건물 철거공사 현장에서 군용품이 발견됐다는 신고가 접수돼 경찰과 인근 군부대 대원들이 현장에 출동했다. 공사장 인부가 건물 7층 사무실 공간에서 철거 작업을 준비하던 중 군용품을 발견해 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.
현행 군용물범죄법에 따르면 군용품을 무단으로 반출하거나 휴대할 경우 징역 1년 이상의 처벌을 받을 수 있다. 군·경이 함께 출동한 것은 안보 관련 신고 접수가 이뤄지면 함께 출동해 상황을 파악하고 조사하도록 한 통합방위법 규정 때문이다.
군·경 현장 점검 결과 해당 군용품은 방독면 등 민방위 물품이었던 것으로 확인됐다. 경찰 관계자는 “대공·범죄혐의점은 없어 현장 종결처리 했다”고 말했다. 군 관계자는 “군용품과 민방위 용품이 나와 현장에서 수거했다. 현장에 (군용품이) 놓인 경위는 조사 중”이라고 밝혔다.
군용품과 관련해 한 화재보험협회 관계자는 “군부대에서 받았던 기념품”이라며 “모조품인 걸 확인하고 군에서 폐기한 것으로 안다”고 전했다.
이정헌 김연우 기자 hlee@kmib.co.kr
