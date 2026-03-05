홍정민, 포르쉐코리아 공식 딜러 도이치 아우토와 차량 후원 협약
포르쉐 최초 전기 SUV ‘마칸 4 일렉트릭’ 지원
작년 KLPGA투어 상금왕 홍정민이 자동차 종합 플랫폼 전문 기업 도이치오토모빌 그룹의 자회사이자 포르쉐코리아 공식 딜러사인 도이치 아우토(대표 배현석)와 차량 후원 협약을 체결했다.
홍정민은 이번 협약으로 포르쉐 최초의 전기 SUV ‘마칸 4 일렉트릭(Macan 4 Electric)’을 타고 투어를 누비게 된다. 이 모델은 작년 2월에 국내에 공식 런칭됐다.
홍정민은 작년 시즌 KLPGA 투어 상금왕 및 공동 다승왕에 오르며 최고의 한 해를 보냈다.
도이치 아우토는 이번 후원을 계기로 스포츠 마케팅을 강화하고 고객과의 접점을 확대할 계획이다. 고객을 대상으로 홍정민 프로와 함께하는 원포인트 레슨, 골프컵 등 다양한 프로그램을 운영할 예정이다.
홍정민은 “후원사의 믿음과 응원 덕분에 더 좋은 경기력으로 보답할 수 있도록 더욱 노력하겠다. 앞으로도 기대해 주시는 모든 분들과 함께 의미 있는 성과를 만들어 가고 싶다”고 각오를 다졌다.
도이치 아우토 배현석 대표는 “지난 2025 시즌 홍정민 프로가 보여준 필드 위 에너제틱한 퍼포먼스가 인상적이었다”며 “마칸 4 일렉트릭과 함께할2026 시즌 역시 기대된다”고 밝혔다.
한편, 도이치 아우토는 포르쉐 전동화 라인업 확대에 발맞춰 다양한스포츠 후원 및 마케팅 활동을 전개하며 브랜드 가치를 지속적으로 강화해 나갈 예정이다.
