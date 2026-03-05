시사 전체기사

홍정민, 포르쉐코리아 공식 딜러 도이치 아우토와 차량 후원 협약

입력:2026-03-05 11:07
포르쉐 최초 전기 SUV ‘마칸 4 일렉트릭’ 지원

도이치 아우토와 차량 후원 협약을 체결한 홍정민이 지원 받은 포르쉐 전기 SUV '마칸4 일렉트릭'을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 스포츠웨이브

작년 KLPGA투어 상금왕 홍정민이 자동차 종합 플랫폼 전문 기업 도이치오토모빌 그룹의 자회사이자 포르쉐코리아 공식 딜러사인 도이치 아우토(대표 배현석)와 차량 후원 협약을 체결했다.

홍정민은 이번 협약으로 포르쉐 최초의 전기 SUV ‘마칸 4 일렉트릭(Macan 4 Electric)’을 타고 투어를 누비게 된다. 이 모델은 작년 2월에 국내에 공식 런칭됐다.

홍정민은 작년 시즌 KLPGA 투어 상금왕 및 공동 다승왕에 오르며 최고의 한 해를 보냈다.

도이치 아우토는 이번 후원을 계기로 스포츠 마케팅을 강화하고 고객과의 접점을 확대할 계획이다. 고객을 대상으로 홍정민 프로와 함께하는 원포인트 레슨, 골프컵 등 다양한 프로그램을 운영할 예정이다.

홍정민은 “후원사의 믿음과 응원 덕분에 더 좋은 경기력으로 보답할 수 있도록 더욱 노력하겠다. 앞으로도 기대해 주시는 모든 분들과 함께 의미 있는 성과를 만들어 가고 싶다”고 각오를 다졌다.

도이치 아우토 배현석 대표는 “지난 2025 시즌 홍정민 프로가 보여준 필드 위 에너제틱한 퍼포먼스가 인상적이었다”며 “마칸 4 일렉트릭과 함께할2026 시즌 역시 기대된다”고 밝혔다.

한편, 도이치 아우토는 포르쉐 전동화 라인업 확대에 발맞춰 다양한스포츠 후원 및 마케팅 활동을 전개하며 브랜드 가치를 지속적으로 강화해 나갈 예정이다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

