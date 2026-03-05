두쫀쿠가고 온 ‘봄동 비빔밥’ 열풍…봄동 가격 한 달 새 33%↑
봄동 비빔밥이 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 화제를 모으면서, 주재료인 봄동 가격이 가파른 오름세를 보이고 있다.
5일 한국농수산식품유통공사에 따르면 전날 기준 가락시장에서 거래된 봄동 15㎏ 한 상자(상품) 도매가격은 4만7099원으로 집계됐다. 지난해보다는 낮지만, 한 달 전인 2월 초와 비교하면 33% 이상 오른 수준이다.
봄동은 11월부터 수확되지만 한겨울보다 1∼3월 재배 물량이 단맛이 강하고 식감이 아삭해 이른 봄까지 꾸준한 수요가 이어진다.
최근엔 젊은 층을 중심으로 SNS에서 과거 방송인 강호동이 예능 프로그램에서 봄동 비빔밥을 먹는 영상이 다시 주목받으면서 관심이 더욱 커졌다.
농림축산식품부 관계자는 “수급에는 문제가 없지만 생산량이 한정된 상황에서 수요가 늘면서 가격이 상승했다”며 “인기 영향으로 물량이 조기 출하된 상태라 이달 중순까지는 평년보다 높은 가격이 이어질 가능성이 있다”고 설명했다.
대형마트에서도 봄동 판매가 늘고 있다.
이마트에 따르면 지난달 봄동 판매량은 지난해 같은 기간보다 78.3% 증가했다.
배달 플랫폼에서도 봄동 비빔밥이 검색어 1위에 오르는 등 관련 메뉴에 대한 관심이 높아지고 있다.
비빔밥 전문점뿐 아니라 김밥집과 주점 등에서도 봄동 비빔밥을 선보이며 메뉴를 확대하는 분위기다.
식품업계도 수요 증가에 대응하고 있다. 대상의 김치 브랜드 종가는 지난 1월 한정판 ‘봄동 겉절이’를 출시했으며, 출시 두 달 만에 2만개 이상이 판매됐다. 중량 기준으로는 약 22t 규모다.
