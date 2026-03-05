대전 택시, 16일부터 심야·복합 할증요금 인상

16일부터 택시 심야 할증요금과 복합 할증요금을 인상한다고 5일 밝혔다.

심야 시간대 대전시 사업 구역을 벗어나는 경우 적용되는 복합 할증은 40%에서 50%로 상향된다. 시계 외 할증요금은 30%를 유지한다.

지역 택시업계는 물가 및 인건비, 연료비 상승 등을 이유로 시에 요금 조정을 지속적으로 건의해 왔다.

남시덕 대전시 교통국장은 “대전의 택시요금은 타 특·광역시에 비해 낮은 수준”이라며 “시민 부담은 최소화하는 한편 택시업계의 수익 개선, 서비스의 안정적 운영을 함께 고려해 요금 조정을 단계적으로 추진하겠다”고 말했다.