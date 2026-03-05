대전 택시, 16일부터 심야·복합 할증요금 인상
대전시가 16일부터 택시 심야 할증요금과 복합 할증요금을 인상한다고 5일 밝혔다.
심야 할증은 기존대로 오후 11시부터 오전 4시까지 적용된다. 승객 수요가 집중되는 오전 0~2시는 20%에서 30%로 인상되고 그 외 시간에는 동일하게 20%가 유지된다.
심야 시간대 대전시 사업 구역을 벗어나는 경우 적용되는 복합 할증은 40%에서 50%로 상향된다. 시계 외 할증요금은 30%를 유지한다.
앞서 지역 택시업계는 물가 및 인건비, 연료비 상승 등을 이유로 시에 요금 조정을 지속적으로 건의해 왔다.
대구·광주·울산시는 지난해 택시요금을 각각 12.6%, 13.3%, 7.5% 인상했다. 현재 요금을 대전 택시 평균 주행거리인 4.67㎞ 기준으로 비교하면 각각 6.3%, 8.9%, 2.5% 높은 것으로 나타났다.
남시덕 대전시 교통국장은 “대전의 택시요금은 타 특·광역시에 비해 낮은 수준”이라며 “시민 부담은 최소화하는 한편 택시업계의 수익 개선, 서비스의 안정적 운영을 함께 고려해 요금 조정을 단계적으로 추진하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사