춘향제·변산해수욕장 100주년 앞둔 전북…‘백년유산 시대’ 준비
2030년대 도내 근대 문화·시설 잇따라 100주년
전북연구원 “백년유산 프로젝트로 관광·지역경제 자산화 필요”
남원 춘향제와 변산해수욕장 등 전북의 대표 문화·관광 자산이 잇따라 100주년을 앞두면서 ‘전북 백년유산 시대’가 열릴 전망이다.
전북연구원은 5일 이슈브리핑을 통해 앞으로 10년(2026~2035년)은 일제강점기 중반 형성된 전북 지역 근대 시설과 문화유산이 대거 100주년을 맞는 시기라고 분석하고, 이를 체계적으로 육성하기 위한 ‘전북 백년유산 이음 프로젝트’를 제안했다.
대표 사례로는 남원 춘향제와 변산해수욕장이 꼽힌다. 대한민국 대표 지역 축제인 춘향제는 1931년 시작돼 2031년 100회를 맞게 된다. 지자체 주관 지역 축제가 100회를 맞는 것은 국내 최초 기록이다. 1933년 개장한 변산해수욕장도 2033년 개장 100주년을 맞는다.
연구진은 이러한 사례를 포함해 향후 10년 동안 전북 지역의 다양한 근대 유산이 잇따라 100주년을 맞을 것으로 분석했다.
산업·경제 분야에서는 섬진강댐과 군산 뜬다리부두, 만경대교, 해망굴, 임피역 등이 대표 사례로 꼽힌다. 생활·건축 분야에서는 일본식 가옥과 전주 한옥마을 형성기 건축물, 익산경찰서 등이 포함됐다. 교육·종교 분야에서는 전주여고와 이리농림학교, 원불교 익산 성지 등이 제시됐다.
연구를 맡은 장세길 전북연구원 선임연구위원은 “100년은 개인의 기억이 사회가 공유하는 역사로 전환되는 상징적인 시점”이라며 “세대를 넘어 지속성이 검증된 시간이라는 점에서 문화유산으로서 의미가 크다”고 설명했다.
전북연구원은 이러한 ‘백년 유산’을 단순한 기념을 넘어 지역 발전 자산으로 활용해야 한다고 제안했다. 개인의 기억을 지역 공동체의 문화 인프라로 전환하는 ‘사유에서 공유로’, 문화유산을 지역 경제 자산으로 활용하는 ‘기억에서 자본으로’의 전략이 필요하다는 것이다.
이를 위해 백년유산 인증제와 디지털 아카이브 구축, 춘향제 리브랜딩 등 문화 콘텐츠 재창조, 청년 로컬 크리에이터 육성을 통한 관광·문화 산업 활성화 등을 추진해야 한다고 제안했다.
또 사업 성공을 위해서는 행정과 민간의 역할 분담이 중요하다고 강조했다. 전북도와 지자체는 유산 발굴과 조사, 제도 마련을 맡고 민간은 문화 콘텐츠와 관광 사업을 통해 유산 활용을 확대하는 방식이다.
장 연구위원은 “2030년대에 집중된 100주년 유산들을 하나의 시간여행 벨트로 묶어 전북을 대한민국 근대 문화의 중심지로 육성할 필요가 있다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사