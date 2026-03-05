‘수면 전문 브랜드’ 까르마, KLPGA 여자 골프단 창단…‘베테랑’이승연과 ‘기대주’최예본 영입
20일 개막 까르마·디오션 컵 골프구단 대항전’ 타이틀 스폰서로 참여
수면 전문 브랜드 까르마(CALMA)가 여자프로골프단을 창단했다.
까르마는 지난 4일 서울 강남구 소재 ‘가누다 갤러리 청담점’에서 한국여자프로골프(KLPGA) 선수들로 구성된 ‘까르마 골프단’ 창단식을 개최했다.
창단 멤버는 KLPGA투어에서 활동중인 이승연과 최예본이다. 이들은 올 시즌 까르마의 로고가 새겨진 유니폼과 모자를 착용하고 정규투어에 나선다.
팀 리더격인 이승연은 KLPGA투어 통산 1승을 기록 중이다. 작은 체구에서 나오는 파워풀한 장타가 주무기로 데뷔 이후 꾸준히 정규투어 시드를 유지하고 있다.
최예본은 지속적인 성장세를 바탕으로 이번 시즌 기대를 받고 있는 선수다. 2026시즌 정규투어 시드 순위전에서 3위에 오르며 풀시드를 확보했다.
까르마 골프단 창단은 ‘허리가 편안한 매트리스’라는 까르마의 슬로건과 골프라는 운동 특성의 결합이라는 점에서 주목이 된다.
까르마는 허리와 목에 부담이 큰 골프 선수들에게 인체공학적 설계와 고기능성 메모리폼 기술이 적용된 수면 솔루션을 제공하므로써 선수들이 최상의 컨디션으로 경기에 임할 수 있도록 체계적인 지원을 아끼지 않을 예정이다.
이승연은 “대한민국 최고의 수면 전문 브랜드인 까르마 골프단의 창단 멤버로 합류하게 되어 영광이다”며 “든든한 후원을 바탕으로 올 시즌 좋은 성적을 거둬 까르마를 알리는 데 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.
최예본은 “평소 허리 건강과 숙면의 중요성을 잘 알고 있었기에 까르마와의 만남이 더욱 기쁘다. 까르마와 함께 컨디션 관리를 잘해서 시즌 내내 기복 없는 플레이를 펼쳐보겠다”고 각오를 드러냈다.
까르마 유영호 의장은 “지난 27년간 한국인의 체형과 수면 습관을 연구해온 까르마의 기술력이 선수들의 경기력 향상에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 했다.
까르마는 오는 20일부터 3일간 열리는 전남 여수시 디오션에서 열리는 ‘허리가 편안한 매트리스 까르마·디오션 컵 골프구단 대항전’ 타이틀 스폰서로도 참여한다.
까르마는 올해로 25회째 가누다배 주니어골프대회를 운영하는 기능성 베개 글로벌 브랜드 가누다(KANUDA)의 패밀리 브랜드다.
1999년 국내 최초로 메모리폼을 상용화한 이래 프리미엄 수면 시장을 선도하고 있으며, 지난해 KLPGA 주요 대회 공식 협찬사 참여와 SBS골프의 ‘KLPGA 응원투표 이벤트’ 스폰서십으로 골프 마케팅을 본격화했다.
까르마는 이번 골프단 창단과 더불어 ‘까르마·디오션 컵 골프구단 대항전’ 타이틀 스폰서로 참여를 기점으로 스포츠 마케팅 범위를 더욱 확대해 나갈 예정이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사