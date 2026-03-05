국내 최대 규모 ‘2026 대전 뷰티 엑스포’ 9일 개막
국내 최대 규모 뷰티 행사인 ‘2026 대전 뷰티 엑스포’가 9일 막을 올린다.
5일 대전시에 따르면 엑스포는 9~11일 대전컨벤션센터(DCC) 제1·2전시장에서 진행된다. 국제한국미용페스티벌과 네일페스타, 코리아탑 메이크업 행사를 하나로 통합해 개최한다.
해외 대표단 10개국 100여명과 외국 경연자 450여명, 국내 경연자 1500여명이 참여하며 2만여명의 방문객이 찾을 것으로 예상된다.
세계미용협회(OMC)가 주관하는 ‘OMC 아시아 컵 오픈 대회’도 열린다. 대한민국과 중국, 일본 등 아시아 11개국 600여명의 선수가 참가하며 살바토레 포텔라 OMC 회장 등 주요 인사들이 참석한다.
행사 기간 K-메이크업 경연대회, 국제한국미용페스티벌 공모전, K-네일 기능경기대회, OMC 아시아 컵 경연대회 등이 진행된다. 기술강사 교육 세미나, OMC 아시아 미용협회 총회 등 산업·학술 프로그램도 함께 개최된다.
전시부스에는 헤어·네일·메이크업 등 미용 관련 기업이 75개의 부스를 운영하며 스마트 미용기기, 뷰티테크 장비, 살롱 운영 솔루션 등을 선보인다.
이장우 대전시장은 “OMC 아시아컵 국제대회가 처음으로 대전에서 개최된다. 전국의 미용 인재들과 아시아 미용인이 한자리에 모이는 뜻깊은 행사”라며 “미용의 신기술을 선보이는 만큼 관심 있는 시민들의 많은 관람을 부탁드린다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
