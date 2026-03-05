국내 최대 규모 ‘2026 대전 뷰티 엑스포’ 9일 개막

지난해 개최된 국제한국미용페스티벌. 대전시 제공

해외 대표단 10개국 100여명과 외국 경연자 450여명, 국내 경연자 1500여명이 참여하며 2만여명의 방문객이 찾을 것으로 예상된다.

세계미용협회(OMC)가 주관하는 ‘OMC 아시아 컵 오픈 대회’도 열린다. 대한민국과 중국, 일본 등 아시아 11개국 600여명의 선수가 참가하며 살바토레 포텔라 OMC 회장 등 주요 인사들이 참석한다.

기술강사 교육 세미나, OMC 아시아 미용협회 총회 등 산업·학술 프로그램도 함께 개최된다.

전시부스에는 헤어·네일·메이크업 등 미용 관련 기업이 75개의 부스를 운영하며 스마트 미용기기, 뷰티테크 장비, 살롱 운영 솔루션 등을 선보인다.