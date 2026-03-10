물만 잘 마셔도 근감소 예방…“목 안 말라도 하루 4~5잔 좋아”
[톡톡, 新한방건강법]25
물을 하루에 1.5ℓ 가량 마시면 건강에 이롭다는 사실은 대부분 알고 있는 상식일 것이다. 수분은 인체의 60~70% 이상을 구성하고 있는 데다, 혈액을 만드는 신체 필수 요소다. 세계보건기구(WHO)도 하루 물 섭취량을 1.5~2ℓ로 권장하고 있다.
최근 이 같은 인식과 행동의 불일치가 뚜렷하게 나타나는 설문조사 결과가 발표돼 이목을 끌었다. 국내 한 정수기 업체가 전국 성인 남녀 857명을 대상으로 진행한 조사에서 응답자의 86.6%가 하루 평균 ‘1.5ℓ 이하’로 물을 섭취한다고 답했다. 물을 자주 마시지 못하는 이유로는 ‘습관 부족·잊어버림’이 57.9%로 가장 높은 비중을 차지했다.
이를 두고 일각에선 최근 다양한 음료의 섭취 증가를 주 요인으로 꼽고 있다. 앞서 언급한 설문 응답에서도 명시돼 있듯, 커피 등 음료 섭취를 통한 포만감으로 물 자체에 대한 섭취 필요성을 잊거나 느끼지 못하고 있다는 분석이다. 문제는 이 같은 음료들이 순간적인 수분 포만감을 줄 수는 있으나, 당분·칼로리의 과잉 섭취로 이어질 수 있다는 점이다. 또한 카페인 음료와 술은 이뇨 작용이 있어 오히려 체내 수분을 배출시킨다.
물을 적게 마시면 당장 문제를 일으키진 않지만 만성 탈수 상태에 빠질 수 있으며, 이는 혈액이 끈끈해져 심장병·뇌졸중 등 혈관질환 위험을 높일 수 있다. 아울러 체내 수분이 부족해 소변이 농축되면 소변 속 칼슘, 요산 등이 뭉쳐 신장 결석 위험도 높아진다.
특히 체내 수분 감소는 인체의 근감소증을 유발시킨다. 인체의 근육 역시 약 70~75%가 수분으로 구성돼 있어, 충분한 수분 섭취는 근골격 기능 유지에 중요한 요소로 작용한다. 실제 물이 권장량에 미달하는 노인의 경우 ‘근감소증’ 위험이 심화될 수 있다는 연구결과가 한 의과대학 연구 논문을 통해 밝혀지기도 했다. 이에 신장병 등을 보유하고 있는 이들이 아니라면, 평소 물을 의식적으로 섭취해 하루 적정량을 채우길 권한다.
다만, 물을 적정량 섭취하고 있음에도 체중이 감소하거나 이유없이 쉽게 피로감이 느껴지는 등 근감소증 증상이 나타난다면 한약을 병행해 섭취하는 것도 좋은 방법이다. 한의학에서는 근감소를 예방하는 한약재인 ‘사과락’을 활용해 관련 증상의 한약을 조제한다. 사과락은 박과의 수세미오이 열매에서 씨앗과 껍질을 제거하고 말린 한약재다. 기존엔 발열·출혈·염증 등을 완화하는 데 사용됐지만, 최근 사과락에 함유된 페놀산·플라보노이드 등의 성분이 근육 성장을 촉진하는 것으로 밝혀지기도 했다.
실제 국제 학술지 ‘근육연구 및 세포 운동성 저널(Journal of Muscle Research and Cell Motility)’에 게재된 자생한방병원 연구에 따르면, 한약재 ‘사과락’이 근육 형성을 촉진하고 근위축을 방지하는 것으로 확인됐다. 연구팀은 실험 쥐의 근육 조직에 스테로이드 계열 약물 ‘덱사메타손’을 처리해 근위축을 유도한 뒤 사과락 추출물을 투여했다. 그 결과 투여량이 높을수록 근세포가 활성화되는 것이 확인됐고, 근세포의 생존율을 높여 세포 증식을 촉진했다. 구체적으로 근위축 유도 단백질 ‘아트로진-1’과 ‘MuRF1’ 수치를 유의하게 억제하고, 줄어든 근관 세포의 크기와 수를 회복시키는 것으로 나타났다.
인체에 있어 물의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않는다. 목이 마르지 않아도 하루에 4~5잔정도 마시길 권하며, 운동을 하거나 땀을 많이 흘렸을 때는 매시간 물을 섭취하는 것이 좋다. 또한 소화 기능에 부담을 줄 수 있으므로, 물을 한 번에 많이 마시기 보단 여러 번 나눠 마시는 것을 권한다.
문자영 천안자생한방병원장
