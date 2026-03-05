전남도, 가루쌀 전문생산단지 51곳 선정… 전국 최다

재배계획 면적 3754ha…전국의 46%로 산업 메카 입증



농작물재해보험 농가 가입 의무, 90% 보험료 지원



전남도, 신속 보조금 교부 및 생산·유통 체계 구축

가루쌀-무안군 태산(빵) 전남도 제공

전남도가 2026년 전략작물산업화(가루쌀) 전문생산단지 공모에서 전국 최다인 51곳이 최종 선정되며 가루쌀 산업의 중심지임을 다시 한 번 입증했다.



이번 공모에서 전남도는 교육·컨설팅 분야에서 전국 130곳 중 38.5%에 해당하는 50곳을 확보해 전국 1위를 차지했다. 또한 고도화된 생산 인프라를 위한 시설·장비 분야에서도 전국 4곳 중 2곳읊 선점하는 성과를 거뒀다. 2개 분야에 중복 선정된 곳을 포함해 총 5곳이 선정됐다.



전남도는 선정된 50개 교육·컨설팅 분야 전문생산단지에 대해 가루쌀 재배기술 향상, 공동영농 체계 확립, 품질 및 조직 운영 역량 강화를 위한 교육·컨설팅비로 1곳당 3000만원을 지원한다.



시설·장비 분야에 선정된 해남 ‘밝은영농조합법인’과 장성 ‘글로벌장성영농조합법인’에는 각각 5억원을 투입해 가루쌀 전용 시설·장비를 확충, 생산 효율성과 품질 경쟁력을 높일 계획이다. 특히 해남 ‘밝은영농조합법인’은 교육·컨설팅 분야에도 이름을 올렸다.



전남도의 2026년 가루쌀 재배 계획 면적은 3754ha로, 전국 8175ha의 45.9%를 차지해 전국 최대 규모다. 전문생산단지에는 가루쌀 전용 품종인 바로미 2종자가 유상 공급되고, 맞춤형 현장 기술 지원이 이뤄진다.



생산량 전량을 정부가 매입해 판로를 안정적으로 보장하며, ha당 200만원의 전략작물직불금도 지원된다. 재배 농가는 농작물재해보험에 의무 가입해야 하며, 전남도는 농가 부담 경감을 위해 보험료의 90%를 지원하고 있다.



가루쌀 작물. 전남도 제공

전남도는 3월 중 보조금 교부 등 후속 절차를 신속히 마무리하고, 전문생산단지를 중심으로 생산·유통 기반을 체계적으로 구축할 방침이다.



김수빈 해남 밝은영농조합법인 대표는 “전문생산단지 선정으로 가루쌀 산업 활성화와 농가소득 증대에 기여하게 됐다”며 현장의 기대감을 전했다.



정원진 전남도 식량원예과장은 5일 “가루쌀 전문생산단지 육성을 통해 쌀 수급 안정과 농가소득 증대라는 두 마리 토끼를 잡겠다”며 “앞으로도 전략작물 중심의 농업구조 전환을 지속해서 확대할 것”이라고 강조했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



