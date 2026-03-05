“아침밥 1000원”…전북대 ‘천원의 아침밥’ 연 3만2500명 지원
운영일수 130일로 늘려…학생 아침 식사 지원 강화
농식품부·전북도·전주시·대학·동창회 공동 재원
전북대학교가 학생들의 식비 부담을 줄이기 위해 운영하는 ‘1000원의 아침밥’ 사업을 올해 확대 운영한다.
5일 전북대에 따르면 천원의 아침밥은 전날부터 오는 12월 18일까지 총 130일 동안 운영된다. 방학과 공휴일을 제외하고 매일 오전 8시부터 9시30분까지 교내 생활협동조합 후생관 학생식당에서 아침 식사를 제공한다.
전북대는 학생들의 높은 이용률을 반영해 올해 사업 규모를 확대했다. 운영 기간은 지난해 120일에서 올해 130일로 늘렸고 식수 인원도 3만명에서 3만2500명으로 확대했다.
천원의 아침밥은 학생들이 1000원을 내면 아침 식사를 제공하는 사업이다. 나머지 비용은 정부와 지방자치단체, 대학 등이 분담한다.
재원은 농림축산식품부가 2000원을 지원하고 전북특별자치도와 전주시가 1000원을 부담한다. 전북대와 전북대 총동창회도 각각 2000원을 지원해 사업을 운영한다.
양오봉 총장은 “천원의 아침밥은 학생들의 경제적 부담을 줄이고 건강한 식습관 형성을 돕는 대표적인 학생 복지 프로그램”이라며 “앞으로도 더 많은 학생들이 이용할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.
