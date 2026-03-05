지재처, 아이돌 ‘퍼블리시티권’ 침해 상품에 첫 시정명령
지식재산처가 인기 아이돌의 명칭·초상 등을 무단 사용하며 ‘퍼블리시티권’을 침해한 업체들에게 처음으로 시정명령을 내렸다.
지재처는 퍼블리시티권 침해 굿즈를 제작·판매한 4개 업체에게 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에 따라 시정명령을 부과했다고 5일 밝혔다.
인격표지권이라고도 불리는 퍼블리시티권은 개인의 성명·초상·이미지 등 인격표지가 갖는 경제적 가치를 보호하는 권리다. 이번 조치는 퍼블리시티권을 침해한 굿즈 판매 행위에 대한 최초의 시정명령이다.
지재처가 지난해 11월부터 지난달까지 세종·시흥·부천·김해 등 오프라인 판매처 4곳과 온라인 플랫폼을 대상으로 조사를 실시한 결과, 6개 아이돌 그룹 아티스트 41명의 예명·초상을 무단 사용한 상품이 불법으로 유통되는 것을 확인했다.
피해 아이돌은 세븐틴 보이넥스트도어 투모로우바이투게더 에스파 아이브 라이즈 등이다. 판매된 불법 상품은 포토카드와 학생증형 카드, 스티커 등 5종이었다. 동일 디자인의 중복 재고를 포함할 경우 전체 판매 규모는 수천 장에 이를 것으로 추정된다.
업체들은 피해자 측에 퍼블리시티권 침해 중단을 약속했음에도 수개월간 침해 행위를 지속해 온 것으로 드러났다.
퍼블리시티권 침해는 행정적 제재, 민사상 손해배상 및 금지청구가 가능하다. 아이돌 그룹의 명칭이나 이미지 등 경제적 자산을 상품 판매에 이용하는 행위는 아티스트·소속사의 이익뿐 아니라 소비자 신뢰도를 해칠 수 있어 부정경쟁행위에 해당한다.
지재처는 시정명령을 통해 업체들에게 법 위반 상품의 즉각적인 판매 중단, 보유 중인 상품의 폐기, 향후 동일하거나 유사한 방식의 판매 행위 금지, 부정경쟁행위 재발방지를 위한 교육이수 등의 조치를 내렸다. 명령을 이행하지 않을 경우 2000만원 이하 과태료 부과가 가능하다.
김용훈 지재처 지식재산보호협력국장은 “K-POP 등 K-컬처 산업이 성장하려면 아티스트의 퍼블리시티권을 비롯한 지식재산권 보호가 필수”라며 “아이돌의 명성과 신뢰를 훼손하는 굿즈 판매 행위를 엄정히 단속하고 부정경쟁행위를 근절하겠다”고 말했다.
