아시아 e스포츠 제전 내달 24일 진주서 개막

입력:2026-03-05 10:23
한국e스포츠협회는 아시아 e스포츠 국가대항전 ‘2026 아시아 e스포츠 대회(ECA)’가 다음 달 24일부터 26일까지 사흘간 경남 진주실내체육관에서 개최된다고 5일 밝혔다.

이번 대회에는 종주국인 대한민국을 필두로 중국, 일본, 베트남, 태국, 필리핀, 몽골 등 아시아 주요 7개국이 참가한다. 선수단과 관계자 등 약 150여 명이 진주를 방문한다.

​대회 종목은 배틀그라운드 모바일, 스트리트파이터6, 이터널리턴, 이풋볼 시리즈, 킹오브파이터즈XV, 철권8 등 총 6개로 구성됐다.

올해 대회는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 국가대표팀의 경기력을 점검하고 전력을 강화하는 무대로 준비했다. 협회는 종목별 선발전을 거쳐 4월 초까지 출전 선수 명단을 확정하고 본격적인 대회 준비에 돌입할 계획이다.

​경상남도와 진주시는 대회 기간 중 지역 문화 프로그램과 연계한 참여형 이벤트를 운영한다.

김영만 협회장은 “이번 대회는 한중일 대회를 넘어 아시아 권역으로 본격 확대되는 전환점”이라며 “국가대표 간 우호 증진과 이스포츠 교류의 허브로 만들겠다”고 밝혔다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

