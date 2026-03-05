아시아 e스포츠 제전 내달 24일 진주서 개막
한국e스포츠협회는 아시아 e스포츠 국가대항전 ‘2026 아시아 e스포츠 대회(ECA)’가 다음 달 24일부터 26일까지 사흘간 경남 진주실내체육관에서 개최된다고 5일 밝혔다.
이번 대회에는 종주국인 대한민국을 필두로 중국, 일본, 베트남, 태국, 필리핀, 몽골 등 아시아 주요 7개국이 참가한다. 선수단과 관계자 등 약 150여 명이 진주를 방문한다.
대회 종목은 배틀그라운드 모바일, 스트리트파이터6, 이터널리턴, 이풋볼 시리즈, 킹오브파이터즈XV, 철권8 등 총 6개로 구성됐다.
올해 대회는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 국가대표팀의 경기력을 점검하고 전력을 강화하는 무대로 준비했다. 협회는 종목별 선발전을 거쳐 4월 초까지 출전 선수 명단을 확정하고 본격적인 대회 준비에 돌입할 계획이다.
경상남도와 진주시는 대회 기간 중 지역 문화 프로그램과 연계한 참여형 이벤트를 운영한다.
김영만 협회장은 “이번 대회는 한중일 대회를 넘어 아시아 권역으로 본격 확대되는 전환점”이라며 “국가대표 간 우호 증진과 이스포츠 교류의 허브로 만들겠다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사