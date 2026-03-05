월드비전 ‘글로벌 필란트로피월’ 제1호 영원무역 헌정
국제구호개발 NGO 월드비전은 지난 3일 서울 여의도 본부에서 영원무역그룹의 누적 기부금 1억 달러(USD 100M+) 달성을 기념하는 ‘글로벌 필란트로피월’ 제막식을 개최했다.
이번 행사는 1993년부터 약 30여년간 이어져 온 양 기관의 협력 관계를 기념하고, 전 세계 취약 아동과 재난 피해 이웃을 위해 지속적으로 나눔을 실천해 온 영원무역그룹의 공로를 헌정하기 위해 마련됐다. 영원무역그룹은 글로벌 필란트로피월의 제1호 헌정 기업으로 이름을 올리며 향후 참여 기업과 개인 확대의 상징적 출발점이 됐다.
이날 행사에는 월드비전 앤드류 몰리 국제총재, 조명환 회장, 박노훈 이사장과 영원무역그룹 성기학 회장, 성래은 부회장, 성가은 사장 등이 참석했다. 행사에서는 영원무역그룹의 후원 성과가 발표됐으며, 누적 1억 달러 기부를 기념하는 제막식이 진행됐다.
영원무역그룹은 지난 30여년간 월드비전과 협력해 긴급구호, 난민 지원, 식수·식량 사업, 취약계층 아동 지원 등 다양한 분야에서 장기적이고 체계적인 지원을 이어왔다. 특히 대규모 재난 발생 시 의류와 방한용품 등 긴급 구호물품을 신속히 지원하며 혹한과 혹서 환경에 놓인 취약계층의 생존과 존엄 보호에 기여해 왔다.
또한 재난으로 삶의 기반을 상실한 주민들에게 긴급 생필품과 구호물자를 제공하고, 자립준비청년과 보육시설 아동에게 의류를 전달해 심리적 안정과 자존감 회복을 도왔다. 식수 접근성이 취약한 지역사회에는 식수 시설을 구축하고, 기후변화 대응 식량 지원 사업을 전개해 지역의 생존 기반과 회복력을 강화했다.
이러한 협력은 아시아, 아프리카, 유럽, 중남미 등 20여 개국에서 100만 명이 넘는 이웃의 삶의 질 향상에 기여했으며, 재난 대응부터 회복과 자립에 이르는 통합적 지원 모델 구축으로 이어졌다.
조명환 회장은 “누적 1억 달러 기부는 단순한 재정적 지원을 넘어 위기 속 이웃들이 삶을 회복하고 미래를 다시 설계할 수 있도록 한 책임 있는 기업 시민정신의 실천”이라며 “30여년간 가장 필요한 현장에서 함께해 온 든든한 동반자”라고 밝혔다.
이에 대해 성기학 회장은 “월드비전과의 협력은 기업의 사회적 책임을 구체적인 행동으로 이어온 시간이었다”며 “앞으로도 도움이 가장 절실한 현장에서 실질적인 변화를 만들어가기 위해 지속적으로 동행하겠다”고 말했다.
한편, 글로벌 필란트로피월은 월드비전과의 지속적 파트너십을 통해 누적 100억 원 이상을 기부하고 국내외에서 선한 영향력을 실천해 온 기업과 개인을 선정해 헌정하는 명예의 전당이다. 선정은 국제월드비전 기준에 따른 내부 심의를 거쳐 이뤄진다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사