“尹어게인 말려달라” 野 의원 편지에… 尹 “충정 알겠다”
윤석열 전 대통령이 측근이었던 윤상현 국민의힘 의원의 “결자해지 해달라”는 취지의 편지를 받고 “깊이 고민하겠다”는 내용의 답장을 보낸 것으로 알려졌다.
한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨는 4일 자신의 유튜브 채널에서 윤 의원이 구치소에 수감 중인 윤 전 대통령에게 결자해지를 요구하는 편지를 보낸 사실을 공개하며 “다시는 전화하지 말라”고 절연을 선언했다.
전씨 주장에 따르면 윤 의원은 설 명절 전후로 윤 전 대통령에게 사실상 “전씨를 비롯해 윤 전 대통령의 가치를 계승하겠다고 주장하는 지지 세력의 활동을 직접 나서서 만류해달라”는 취지의 편지를 보냈다.
윤 대통령은 변호인단을 통해 “고맙다. 충정은 알겠다. 깊이 고민하겠다”라는 짤막한 답신을 보냈다고 한다.
전씨는 “정제된 표현 속에 머리끝까지 오른 분노가 담겨 있는 것”이라며 “친윤(친윤석열)을 자처하던 인물이 어떻게 갇혀 있는 대통령에게 이런 요구를 할 수 있느냐”고 성토했다.
이어 “윤상현이라는 이름 석 자를 내 전화기에서 삭제할 것”이라며 “당신을 안다는 것 자체가 치욕스러우니 다시는 나에게 전화하지 말라”고 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
