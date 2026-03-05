“尹어게인 말려달라” 野 의원 편지에… 尹 “충정 알겠다”

윤석열 전 대통령. 사진공동취재단

전씨 주장에 따르면 윤 의원은 설 명절 전후로 윤 전 대통령에게 사실상 “전씨를 비롯해 윤 전 대통령의 가치를 계승하겠다고 주장하는 지지 세력의 활동을 직접 나서서 만류해달라”는 취지의 편지를 보냈다.