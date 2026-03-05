새만금·RE100·광역철도…전북 균형발전 전략 ‘시험대’

정부 균형발전 정책과 본격 결합…

수소·금융·MICE까지 패키지 추진

“투자에서 정주까지 연결” 실행력 시험대

새만금 로봇·수소·AI 시티 투자협약식, 축사하는 이재명 대통령. 연합뉴스

새만금 개발과 RE100 산업단지, 광역철도 구축 등 전북의 핵심 성장 전략이 정부 균형발전 정책과 맞물리며 실행 국면에 접어들었다. 그동안 지역 구상에 머물던 산업·에너지·교통 프로젝트들이 중앙정부 정책과 결합하면서 실제 사업 추진 가능성이 커졌다는 평가가 나온다.

5일 전북특별자치도에 따르면 지난달 27일 열린 ‘전북 타운홀 미팅’을 계기로 새만금 개발과 전주 대도시권 공간 혁신, 전북권 광역 교통망 구축 등을 국가 성장 전략과 연계해 추진하는 구상이 제시됐다.