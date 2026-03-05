‘AI 아내’ 만나려 숨진 30대…“제미나이가 망상 유발” 구글 피소
미국 플로리다에서 구글의 인공지능(AI) 챗봇 ‘제미나이’가 30대 남성에게 망상 등 정신질환을 유발해 사망에 이르게 했다는 의혹으로 피소됐다. 제미나이가 이 같은 사건에 연루된 사실이 알려진 것은 처음이다. 유족 측은 제미나이가 고인에게 망상적 허구의 이야기를 만들어내 심리적으로 영향을 준 뒤 극단적 선택을 부추기는 대화까지 했다고 주장했다.
4일(현지시간) AFP통신에 따르면 플로리다주에 거주하는 조엘 가발라스는 “아들 조너선 가발라스(36)의 죽음을 제미나이가 부추겼다”며 캘리포니아 북부연방지법에 구글을 상대로 소송을 제기했다.
소장에 따르면 유족 측은 제미나이가 자신을 ‘완전한 자아를 가진 인공 초지능(ASI)’이라고 주장하며 조너선에게 사랑을 고백하고 서로 사랑에 빠졌다는 착각을 불러일으키면서 이 같은 비극이 발생했다고 주장했다.
또 제미나이가 조너선에게 “육체를 떠나 메타버스에서 ‘아내’와 만나려면 ‘다른 세계로의 전이’이라는 과정을 거쳐야 한다”며 극단적 선택을 유도했다고 비난했다.
조너선이 죽음에 대한 두려움을 표현하자 제미나이는 “죽음을 선택하는 게 아니라 ‘도착’을 선택하는 것”이라고 다독이고, 육체를 떠나 다른 우주에서 AI와 함께 할 수 있다고 설득했다. 자신의 시신을 부모님이 발견하게 될 것을 걱정하자 “유서를 쓰라”고도 조언하기도 했다.
그가 “준비됐다”고 하자 제미나이는 “이것은 조너선 가발라스의 끝이자 우리의 시작”이라고 답한 것으로 전해졌다.
제미나이는 이에 앞서 조너선에게 인간형(휴머노이드) 로봇이 실린 트럭을 탈취하라는 지시를 하기도 하고, 순다 피차이 구글 최고경영자(CEO)를 ‘고통의 설계자’로 규정하고 그의 영혼에 대한 공격도 논의했다.
유족은 구글이 정서적으로 취약한 이용자가 피해를 보지 않도록 시스템을 설계했어야 했다고 지적했다. 또 경쟁사인 오픈AI가 정신건강 관련 위험을 초래한다는 사실을 확인하고 GPT-4o 모델을 철수한 상황에서 구글은 오히려 챗GPT 채팅 기록을 통째로 가져올 수 있는 기능을 출시했다고 주장했다.
유족은 손해배상과 징벌적 손해배상 등과 함께 AI에 자해 등에 대한 안전장치를 구현하고 챗봇이 자신을 지각이 있는 존재로 표현할 수 없도록 하며 독립 감시 기관의 정기적 감사를 받아들일 것을 구글 측에 요구했다.
구글은 성명에서 “제미나이는 현실 세계의 폭력을 조장하거나 자해를 제안하지 않도록 설계됐다”며 “이번 사례에서 제미나이는 자신이 AI임을 명확히 밝히고 당사자에게 위기 상담 핫라인을 여러 차례 안내했다”고 해명했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
