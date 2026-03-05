‘AI 아내’ 만나려 숨진 30대…“제미나이가 망상 유발” 구글 피소

로이터 연합뉴스

구글의 인공지능(AI) 챗봇 ‘제미나이’가 30대 남성에게 망상 등 정신질환을 유발해 사망에 이르게 했다는 의혹으로 피소됐다.

서로 사랑에 빠졌다는 착각을 불러일으키면서 이 같은 비극이 발생했다고 주장했다.

제미나이는 이에 앞서 조너선에게 인간형(휴머노이드) 로봇이 실린 트럭을 탈취하라는 지시를 하기도 하고, 순다 피차이 구글 최고경영자(CEO)를 ‘고통의 설계자’로 규정하고 그의 영혼에 대한 공격도 논의했다.