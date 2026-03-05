김성태 “자유당 때도 이렇게 야당 경멸 안 해”[정치실종 인터뷰④]
김성태 전 자유한국당 원내대표는 더불어민주당의 ‘입법 독주’에 대해 “자유당 시절에도 보기 힘들었던 야당 경멸”이라고 비판했다. 그는 현 집권세력의 초헌법적 태도를 협치 실종의 가장 큰 원인으로 지목했다.
김 전 원내대표는 5일 국민일보와의 전화 인터뷰에서 이재명정부와 민주당의 국정 운영 방식에 대해 “우리 사회 보수 세력과 보수 정치 자체를 궤멸시키려는 인식이 깔려 있다”고 말했다. 그는 “여야 정치세력이 서로를 인정해야 국민과 국가도 건강할 수 있다”며 “그러나 지금 민주당 정치는 근본적으로 야당의 존재 자체를 인정하지 않겠다는 초헌법적 발상 아래 입법권을 남발하고 있다”고 진단했다.
김 전 원내대표는 “근본적으로 제1야당을 우습게 보는 게 가장 큰 문제”라며 “자신들만의 방식으로 향후 일방적으로 국정 운영할 수 있는 기반이 갖춰졌다고 판단하기 때문에 입법 독재를 하는 것”이라고 말했다. 이어 “이제 민주당은 야당이 대변하는 국민의 목소리를 무시하고 이재명 대통령의 ‘사법 리스크’를 완전히 극복하려 사법 3법(법왜곡죄·재판소원제·대법관 증원법)을 강행하고 있다”고 지적했다.
김 전 원내대표는 “인기영합적 국정운영과 초헌법적 입법 행위는 오직 권력 유지를 위한 것”이라며 “민주당은 독재권력의 앞잡이를 자처하며 일방통행하는데, 이러면 그들은 더이상 민주주의를 내세우기 어려워진다”고 비판했다.
김 전 원내대표는 협치가 가능하기 위한 토대로 ‘힘의 균형’을 꼽았다. 그는 “힘의 균형은 국민이 만들어주는 것이고 아무리 여대야소여도 국민이 야당을 신뢰하고 정당 지지율이 높으면 집권 세력이 일방통행식 입법 남발을 못 한다”고 말했다. 이어 “현재 제1야당이 국민 신뢰를 등에 업고 자신들을 정치적으로 압박할 수 있는 힘이 만들어지지 못할 것이라고 믿기에 마음대로 내키는대로 하는 것”이라고 했다. 국민의힘 지지율은 지난달 26일 17%로 2025년 8월 장동혁 대표 취임 이후 최저치를 기록했다.
김 전 원내대표는 국민의힘 지도부를 향해 “윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 오판에 정치적 책임을 지고, 윤 어게인 세력과 결별해야 한다”며 “처절한 자정·변화·쇄신으로 사즉생의 자세를 보여야 국민께서 힘을 실어주고, 여론이 돌아서야 협치할 수 있다”고 강조했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
