김성태 “자유당 때도 이렇게 야당 경멸 안 해”[정치실종 인터뷰④]

“우리 사회 보수 세력과 보수 정치 자체를 궤멸시키려는 인식이 깔려 있다”고 말했다. 그는

“여야 정치세력이 서로를 인정해야

“그러나 지금 민주당 정치는 근본적으로 야당의 존재 자체를 인정하지 않겠다는 초헌법적 발상 아래 입법권을 남발하고 있다”고 진단했다.

사법 3법(법왜곡죄·재판소원제·대법관 증원법)을 강행하고 있다”고 지적했다.

김 전 원내대표는 “인기영합적 국정운영과 초헌법적 입법 행위는 오직 권력 유지를 위한 것”이라며

“민주당은 독재권력의 앞잡이를 자처하며 일방통행하는데, 이러면 그들은 더이상 민주주의를 내세우기 어려워진다”고 비판했다.

김 전 원내대표는 국민의힘 지도부를 향해 “윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 오판에 정치적 책임을 지고, 윤 어게인 세력과 결별해야 한다”며 “처절한 자정·변화·쇄신으로 사즉생의 자세를 보여야 국민께서 힘을 실어주고, 여론이 돌아서야 협치할 수 있다”고 강조했다.