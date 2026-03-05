김기덕 서울시의원 “차별 없는 고용환경 만들어야”
서울 공공기관 장애인 고용률 회복…23개 기관 중 19곳 의무고용률 준수
김 의원 “장애인 고용 확대 위한 지속적 정책 필요”
서울시 산하 공공기관의 장애인 의무고용률이 법정 기준 수준으로 회복된 것으로 나타났다.
서울시의회 문화체육관광위원회 소속 김기덕 의원(더불어민주당·마포4)이 2018년부터 지난해까지 서울시 산하 공공기관의 장애인 의무고용률 현황을 분석한 결과, 지난해 12월 기준 상시근로자 50인 이상 공공기관 23곳 가운데 19곳이 법정 기준을 준수한 것으로 집계됐다.
이는 2018년 당시 전체 18개 기관 중 절반인 9곳만 기준을 충족했던 것과 비교하면 뚜렷한 개선이다. 장애인 고용에 대한 인식 변화와 정책적 노력이 맞물리면서 고용률이 점차 회복된 것으로 분석된다.
기관별로는 서울시복지재단이 5.62%로 가장 높은 장애인 고용률을 기록했다. 서울교통공사(3.73%), 서울의료원(3.67%), 서울연구원(3.06%) 등도 기준에 근접한 수준까지 올라섰다. 대부분 기관이 기준을 충족하거나 이에 근접했으며, 서울장학재단을 제외한 기관들이 전반적으로 개선 흐름을 보였다.
김 의원은 “장애인 고용의 필요성이 실제 고용 증가로 이어지고 있다는 점에서 의미 있는 변화”라며 “의무고용률이 제도로 안정적으로 정착할 수 있도록 지속적인 정책적 노력이 필요하다”고 말했다.
서울시의회 최다선(4선) 의원인 김 의원은 2019년부터 매년 서울시 산하 공공기관의 장애인 고용 현황을 분석하며 고용률 준수를 독려해 왔다. 그는 “앞으로도 장애인 의무고용 확대를 위한 정책을 지속적으로 추진해 차별 없는 고용환경을 만드는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사