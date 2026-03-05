홍종원 한국크레아 대표, 전자칠판디스플레이협동조합 제2대 이사장 선출
“전자칠판 산업 도약 이끌겠다”
전자칠판 산업 경쟁력 강화·공공조달 혁신 추진
AI·디지털 전환 시대 ‘스마트 교실 인프라’ 구축 강조
한국전자칠판디스플레이협동조합은 정기총회를 열고 제2대 이사장으로 한국크레아 대표이사 홍종원 후보를 선출했다고 밝혔다. 홍 신임 이사장의 임기는 4년이다.
홍 이사장은 앞으로 전자칠판과 교육용 디스플레이 산업의 경쟁력 강화, 공공시장 확대, 기술 표준화 체계 정립 등을 주요 과제로 추진할 계획이다.
홍 이사장은 당선 소감에서 “전자칠판 산업은 단순한 교육 기자재를 넘어 인공지능(AI)과 디지털 전환 시대를 뒷받침하는 핵심 교육 인프라”라며 “기술 고도화와 품질 인증 강화, 조달시장 신뢰 제고를 통해 국내 산업 경쟁력을 한 단계 높이겠다”고 밝혔다.
또 “회원사 간 협력 네트워크를 강화하고 중소기업 중심의 기술 보호와 해외 진출 기반을 마련해 공정하고 지속 가능한 산업 생태계를 구축하겠다”고 강조했다.
조합은 앞으로 전자칠판 관련 국가 표준과 성능 인증 체계 정비, 공공조달 제도 개선 건의, 해외 전시회 및 수출 지원 사업 확대, AI 기반 스마트 교실 정책 대응 등을 중점 추진할 계획이다.
부산을 기반으로 전자칠판과 LED 전광판 등 교육용 디스플레이 산업에서 활동해 온 홍 이사장은 영남권 산업 협력 확대에도 의지를 보였다.
홍 이사장은 “부산·경남·울산·대구·경북 등 영남권은 제조 기반과 기술 인프라가 탄탄한 지역”이라며 “지역 기업과의 협력을 확대해 영남권이 전자칠판 산업 발전의 중요한 거점이 되도록 노력하겠다”고 말했다.
조합 관계자는 “이번 이사장 선출이 디지털 교육환경 전환기에 협동조합의 역할을 강화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
