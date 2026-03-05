시사 전체기사

천안시, ‘고독사 예방 계획’ 수립…1인 가구 안전망 구축

입력:2026-03-05 09:34
천안시청 전경. 천안시 제공

충남 천안시는 1인 가구 비중이 43%에 달하는 지역 특성을 고려해 ‘고독사 예방 시행계획’을 수립했다고 5일 밝혔다.

고독사 위험군 발굴 및 위험 정도 판단, 사회적 고립 해소를 위한 연결 강화, 생애주기별 서비스 연계·지원, 고독사 예방·관리 구축 등 4대 전략에 따른 28개 세부 사업을 추진할 계획이다.

특히 시는 관계 단절 위험이 높은 50∼60대 중장년층을 위해 인적 안전망인 ‘행복키움지원단’과 1대 1 결연을 맺는 ‘행복안부 365’ 사업을 운영한다. 이와 함께 정보통신기술(ICT) 기반의 안부 확인 서비스를 병행해 상시 돌봄 체계를 가동한다.

또 고립·은둔 청년에게 심리 치료와 사회관계 회복 프로그램을 지원하고, 65세 이상 어르신에게는 노인맞춤돌봄과 응급안전안심 서비스를 제공할 방침이다.

김석필 천안시장 권한대행은 “고독사는 지역사회가 함께 해결해야 할 시급한 과제”라며 “외로움과 고립의 작은 신호도 놓치지 않고 세심하게 살피겠다”고 말했다.

천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

