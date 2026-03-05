충남도, 청년 로컬창업가·로컬창업 멘토 모집
충남도는 인구감소지역에 창업 생태계를 조성하기 위해 청년 로컬창업가와 청년 멘토를 모집한다고 5일 밝혔다.
도는 인구감소지역에서 창업을 준비 중이거나 초기 단계에 있는 청년 창업가를 발굴·지원하기 위해 청년 로컬창업 경진대회를 추진한다.
오는 31일까지 공주·보령·논산·금산·부여·서천·청양·예산·태안 등 인구감소지역에서 창업 예정인 청년 예비창업가나 3년 이내 초기 창업가라면 신청할 수 있다.
총 30팀을 선발해 창업 필수교육, 전문가 맞춤형 컨설팅, 사업화 지원금(업체당 500만원), 신용보증 연계(보증서 담보 신용대출 최대 1억원)을 지원할 방침이다.
같은 기간 인구감소지역 9개 시군에서 로컬창업 청년멘토도 모집한다.
선발된 청년 기창업자나 폐업자(사업 경력 3년 이상, 비영리기업 제외) 18명은 연말까지 청년 로컬창업 관계망을 운영·관리하고, 창업 컨설팅 등을 하게 된다.
멘토는 역량 강화 교육 프로그램 지원, 충남 로컬창업 청년멘토 현판 제공, 창업 컨설팅 수행 및 실적 증명서 발급, 우수 멘토 도지사 표창 등의 혜택을 받을 수 있다.
남성연 도 청년정책관은 “청년이 지역에서 창업하고 성장해 다시 후배 창업가를 돕는 선순환 구조를 만들 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
