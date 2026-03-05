전병헌 “여야, 팬덤에 목숨 거는 정치 퇴행”[정치실종 인터뷰②]

“민주당 초선, 아부로 재선·3선하는 게 트렌드화”

“민주주의를 다수결로만 착각하는 사람 많아”

전병헌 새미래민주당 대표

전병헌 새미래민주당 대표는 22대 국회에서 여야 협치가 이뤄지지 않는 데 대해 “여당이든 야당이든 팬덤에 목숨 거는 극단적 정치 퇴행 현상”이라고 5일 평가했다.



전 대표는 국민일보와 인터뷰에서 “지금 정치권은 똘똘 뭉친 소수의 극단주의자가 정당 내 의사결정을 상당히 좌우하는 구조”라며 이같이 밝혔다. 전 대표는 19대 국회에서 민주당과 새정치민주연합이 야당이던 시절 원내대표를 지냈다.



그는 “지난 2013년 정성호 당시 원내수석부대표와 함께 원내지도부를 이끌었을 때 1년 동안 여야 합의로 헌정사 이후 가장 많은 1300여 건의 법안을 처리했고 그 기록은 아직 깨지지 않고 있다”고 말했다. 이어 “그때와 정치 환경이 다르지만 국회는 해야 할 역할이 있는데 팬덤에만 목숨을 걸고 정치 퇴행이 일어나니까 국회가 제구실을 못하는 것”이라고 지적했다.



그러면서 민주당과 국민의힘 등 정당의 의원총회 문화를 예로 들었다. 정 대표는 “과거 김대중과 김영삼 등 제왕적 총재 시절에도 비주류는 있었지만 내부에서 토론도 하고 격렬하게 싸우기도 했다”며 “지금 민주당이나 국민의힘 의총은 요식적 절차나 세리머니로 변질해 어떠한 가치도 없다”고 말했다. 주류와 다른 목소리를 내면 배신자로 낙인하는 문화가 자리 잡으면서 상식적이고 합리적인 의견을 제시할 소수파가 설 자리를 잃었다는 취지다.



그는 “민주당 초선 의원의 경우 목소리를 최대한 내지 않고 아부하는 데 신경 쓰면서 재선·3선하고 벼락출세하는 게 새로운 정치 문화가 돼버렸다”며 “민주당의 퇴행적인 모습”이라고도 했다.



정청래 더불어민주당 대표가 드라이브를 거는 검찰·사법 등 개혁 법안과 관련해서는 “정치를 오래 지켜봤지만 지금의 민주당처럼 일사천리이면서 일방적 정당은 없었다”며 “민주주의를 다수결 원칙으로 착각하는 사람이 민주당에 굉장히 많다”고 관전평 했다. 이어 “민주주의를 위해 투쟁해 왔던 민주당의 전통이 오히려 민주주의를 망치는 느낌”이라며 “민주당이 절대다수당 의석을 갖지 않았을 때 지금의 민주당을 돌이켜보면 흑역사로 기록될 것”이라고 혹평했다.



정당 정치가 나아가야 할 방향으로는 “팬덤 정치, 극단적 정치 성향에서 벗어나는 용기가 필요하다”고 봤다. 그는 “지방선거도 보면 극단적 당원의 공감이나 열광을 얻어내기 위한 극단적 발언이 여야 모두 똑같이 판을 친다”며 “소수 특정 유튜브에 출연해 웃고 떠들면서 점수 따는 게 최대 선거 운동인 세상”이라고 지적했다.



윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr



