시사 전체기사

코스피·코스닥 급등…매수 사이드카 발동

입력:2026-03-05 09:11
수정:2026-03-05 09:38
공유하기
글자 크기 조정
코스피가 장 초반 급등해 매수 사이드카가 발동한 5일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 연합뉴스

5일 국내 증시가 개장과 동시에 급등하며 코스피와 코스닥에 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동했다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 6분 2초쯤 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.

발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 82.60포인트(10.84%) 상승한 844.00이었다.

코스피 매수 사이드카가 발동된 것은 지난달 3일 이후 한 달만이다.

같은 시각 코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.

발동 시점 당시 코스닥150 선물은 전일종가보다 178.40포인트(10.40%) 상승했으며 코스닥150지수는 187.18포인트(10.92%) 상승했다.

코스닥 사이드카가 발동된 것은 지난달 19일 이후 약 한 달 만이다.

전날은 코스피와 코스닥 지수가 급락하면서 양 시장 모두 매도 사이드카가 발동했었다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“수천명 쿠르드 반군, 이란 지상 공격” 폭스뉴스
“성과급 상한 없애라” 勞 요구에 삼성전자 임협 결렬
‘호르무즈 해협 봉쇄’ 장기화 땐… 유가 최대 120달러까지 뛸 수도
“염두에 둔 인물 다 죽었다”…트럼프 맘대로 안 되는 ‘포스트 하메네이’
“발달장애 딸 돌볼 기회를” 박지원, 강선우 선처 호소
“나의 선태야”…김선태 개인 유튜브에 충주시가 단 댓글
‘요격미사일 품귀’… 중동 확전에 주목받는 K방산
우울증 환자끼리 SNS서 ‘위태로운 만남’… “긍정 영향 있지만, 엉뚱한 부작용 위험도”
국민일보 신문구독