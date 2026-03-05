코스피·코스닥 급등…매수 사이드카 발동
5일 국내 증시가 개장과 동시에 급등하며 코스피와 코스닥에 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동했다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 6분 2초쯤 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.
발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 82.60포인트(10.84%) 상승한 844.00이었다.
코스피 매수 사이드카가 발동된 것은 지난달 3일 이후 한 달만이다.
같은 시각 코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.
발동 시점 당시 코스닥150 선물은 전일종가보다 178.40포인트(10.40%) 상승했으며 코스닥150지수는 187.18포인트(10.92%) 상승했다.
코스닥 사이드카가 발동된 것은 지난달 19일 이후 약 한 달 만이다.
전날은 코스피와 코스닥 지수가 급락하면서 양 시장 모두 매도 사이드카가 발동했었다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
