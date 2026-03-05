경기도경제과학진흥원, ‘DX 넘어 AX로’ 선봉장 시동 걸다
경기도경제과학진흥원은 4일 판교 스타트업캠퍼스에서 육군, 국방기술진흥연구소(KRIT), 한국국방연구원(KIDA)과 함께 AX 혁신 생태계 조성을 위한 4자간 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
디지털 전환(DX)에 주력해 왔던 기업들에 인공지능(AI)를 접목해 한 단계 더 진화된 AI 전환(AX) 단계로 발전을 도모하는 차원으로, 단순한 운영 효율성과 생산성 향상을 넘어 완전히 새로운 비즈니스 모델을 창출하겠다는 것이 다.
이에 따라 이번 협약은 도내 육군 AX 거점을 구축해 방위산업 분야 AI 전환을 선도하고 군이 보유한 국방데이터를 민간에 단계적으로 개방해 도내 기업의 신산업 창출을 지원하기 위해 추진됐다.
4개 기관은 민·관·군 개방형 협력체계와 혁신성장 플랫폼 구축, 실전배치 AI 솔루션 확보를 위한 민간 AI 기술 적용 협력, 민간과 군사 기술의 상호 적용을 통한 스핀온-스핀오프 전략 고도화, 국방 AI 전문 인재 육성 및 군 관련 창업 지원 체계 구축 등을 함께 추진한다.
AX 핵심기술 확보부터 국방 분야 실증, 기술 전환, 도내 혁신 스타트업 육성까지 전 과정을 아우르는 민·관·군 협력체계를 단계적으로 구축하고, 경기도 방위산업의 경쟁력 확보 기반을 마련하게 됐다는 게 경과원의 설명이다.
경과원은 도내 기업이 국방 분야 실증 기회를 안정적으로 확보하도록 수요 발굴과 기술 매칭을 체계화하고, 국방 과제와 연계한 공동 연구와 테스트베드 운영을 강화해 개발 기술이 현장에서 적용될 수 있는 환경을 조성한다.
육군은 작전·군수·훈련 등 다양한 분야에서 축적한 데이터를 체계적으로 정비해 기업이 활용 가능한 형태로 제공하는 기반을 마련했다.
경과원은 이를 연계해 도내 기업이 국방 수요 기반의 AI 솔루션을 개발하도록 기술 매칭과 실증 기회를 지원할 계획이다.
판교는 국내 최고 수준의 ICT 기업과 스타트업이 밀집한 지역으로, 우수한 기업 인프라와 육군의 국방 역량이 결합해 시너지를 창출하는 전략적 협력 거점으로 평가받는다.
현창하 경과원 미래신산업부문 상임이사는 “이번 협약은 판교의 혁신 기술과 국방 역량을 현장에 연결해 성과를 만드는 민·관·군 협력의 표준을 세우는 협력 모델을 제시한 사례”라며 “글로벌 수준의 국방 AI 생태계를 조성해 도내 기업이 세계 방위산업 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 후속 조치를 속도감 있게 추진할 계획”이라고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사