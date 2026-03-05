[단독] 이창용, 고환율에 “우리가 두려워할 건 두려움 그 자체” 인용

美 루즈벨트 대통령 취임사 언급

과도한 공포 심리 경계 의도로 해석

이창용 한국은행 총재. 연합뉴스

“실체 없는 두려움에 떨지 말고 일터로 돌아가 국력을 모아 달라”고 역설했다.

이후 루즈벨트 대통령은 100일 남짓한 기간 동안 미국 경제를 살리기 위한 ‘뉴 딜(New Deal) 정책’과 개혁 정책 입법을 밀여붙였다.

