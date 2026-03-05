[단독] 이창용, 고환율에 “우리가 두려워할 건 두려움 그 자체” 인용
美 루즈벨트 대통령 취임사 언급
과도한 공포 심리 경계 의도로 해석
이창용 한국은행 총재는 5일 “‘우리가 두려워해야 할 유일한 것은 두려움 그 자체’라는 프랭클린 루즈벨트 대통령의 말을 기억해야 한다”고 말했다.
미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 국제 유가가 상승하고, 원·달러 환율이 1500원을 넘나드는 상황에서 과도한 공포 심리가 오히려 한국 경제를 더 무력하게 만들 수 있다는 점을 경계한 발언으로 해석된다.
이 총재는 전날 국민일보에 보낸 문자메시지에서 ‘The only thing we have to fear is fear itself’라는 루즈벨트 대통령의 취임사 일부를 인용했다.
경제 위기 자체보다 사람들이 겁에 질려 아무것도 하지 않는 상태가 더 위험하다는 뜻이다.
루즈벨트 대통령은 대공황으로 미국 경제가 휘청이던 1933년 취임했다.
당시 취임사에서 그는 “실체 없는 두려움에 떨지 말고 일터로 돌아가 국력을 모아 달라”고 역설했다.
이후 루즈벨트 대통령은 100일 남짓한 기간 동안 미국 경제를 살리기 위한 ‘뉴 딜(New Deal) 정책’과 개혁 정책 입법을 밀여붙였다.
최근 미국·이스라엘과 이란의 전쟁으로 환율과 국제 유가가 오르는 가운데 국내 증시까지 약세를 보이면서 한국 경제의 기초체력(펀더멘털)에 대한 불안감이 커지고 있다.
이 총재가 루즈벨트 대통령의 발언을 언급한 것은 이러한 공포 심리가 과도하게 확산되는 상황을 경계하려는 의도로 풀이된다.
아울러 중동 정세 불안이 금융시장 변동성을 키우는 상황에서 공포가 커질 경우 실물경제 심리까지 위축될 수 있다는 점을 짚은 것으로 보인다.
앞서 한은은 전날 긴급 점검회의를 열고 중동 사태와 금융시장 상황을 점검했다.
한은은 회의 이후 “과거와 달리 유동성이 풍부하고 대외차입 가산금리 및 신용부도스와프(CDS) 프리미엄도 안정적“이라는 메시지를 냈다.
우리 경제의 대외 건전성과 금융시스템은 전반적으로 안정적인 상태를 유지하고 있다는 입장을 분명히 한 것이다.
한은 내부에선 중동 지정학적 리스크가 단기적으로 환율과 유가를 자극할 수 있지만, 한국의 외환보유액과 경상수지 구조 등을 고려할 때 시스템 리스크로 확대될 가능성은 제한적이라는 인식이 공유된 것으로 전해졌다.
이 총재의 메시지도 시장에 퍼진 불안 심리를 차분히 다독이려는 취지로 해석된다.
이 총재는 긴급 점검회의를 마치고 4일 오후 국제결제은행(BIS) 총재회의 참석을 위해 출국했다.
이 총재는 국제통화기금(IMF) 컨퍼런스 등의 일정을 소화하고 오는 11일 귀국할 예정이다.
이 총재가 자리를 비울 동안 유상대 한은 부총재가 국내 환율 상황과 금융시장 동향을 점검하며 대응을 총괄할 전망이다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
