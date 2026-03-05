美 상원, 이란 전쟁 제한 결의안 상정 부결…트럼프 한숨 돌렸다
도널드 트럼프 미국 대통령이 의회 승인 없이 이란에 대한 군사 작전을 확대하는 것을 제한하는 결의안 상정 절차가 5일(현지시간) 상원에서 부결됐다. 미국이 이란에 대한 ‘장대한 분노(Operation Epic Fury)’ 작전 개시 이후 의회 차원에서 트럼프 대통령의 전쟁 권한을 제한하려는 시도가 공화당의 반대로 무산된 것이다.
상원은 이날 표결에서 이란 군사작전을 제한하는 결의안을 본회의에 상정해 심의하는 절차를 53대 47로 부결시켰다. 결의안은 내용에 대한 찬반 표결에 앞서 심의 착수 여부를 묻는 절차적 표결에서 부결돼 본안 표결에 이르지 못했다.
해당 결의안은 민주당 상원의원 팀 케인과 공화당 상원의원 랜드 폴이 공동 발의한 것으로 대통령이 의회의 승인 없이 이란에 대한 공격적 군사 행동을 계속하는 것을 제한하는 내용을 담고 있다.
두 의원은 1973년 제정된 ‘전쟁권한법(War Powers Act)’에 근거해 신속한 절차로 표결을 요구했다. 해당 법률은 공격적인 적대 행위에 대한 종결 결의안을 신속 처리 절차로 심의하도록 규정하고 있다.
케인 의원은 “미국인들은 트럼프 대통령이 물가를 낮추길 원한다. 불필요한 영원한 전쟁에 우리를 끌어들여서는 안 된다”며 “그런데도 그는 의회 승인 없이 일방적으로 이란에 대한 공격을 개시했다”고 비판했다. 하지만 랜드 폴 의원을 제외한 공화당 의원 전원이 결의안 추진에 반대하면서 부결됐다. 민주당에서도 존 페터먼 상원의원이 반대표를 던졌다. 하원에서도 5일 유사한 결의안이 표결이 부쳐질 예정이지만 부결 가능성이 크다.
공화당 지도부는 군사 작전을 지지했다. 로저 위커 상원의원은 이번 전투에서 숨진 미군 6명을 애도하면서도 트럼프의 군사 행동이 “신중하고 올바른 결정”이었다고 평가했다.
다만 일부 공화당 의원들은 군사 작전이 확대될 경우 입장이 바뀔 수 있다고 밝혔다. 조시 홀리 상원의원은 “나는 지상군 투입에는 항상 선을 그어왔다”며 트럼프가 지상군을 투입할 경우 의회의 승인 절차가 필요하다고 말했다. 미치 매코널 상원의원도 군사 작전을 지지한다면서도 트럼프의 권한 사용이 “신중하고 핵심 국가 이익에 기반하며 미국 국민의 폭넓은 지지를 받는지 확인해야 할 책임”이 있다고 덧붙였다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
