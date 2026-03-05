美 상원, 이란 전쟁 제한 결의안 상정 부결…트럼프 한숨 돌렸다

척 슈머 민주당 상원의원이 4일(현지시간) 미 연방 의회 의사당에서 이란 전쟁 관련 결의안 상정 투표를 마친 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

미치 매코널 상원의원도 군사 작전을 지지한다면서도 트럼프의 권한 사용이 “신중하고 핵심 국가 이익에 기반하며 미국 국민의 폭넓은 지지를 받는지 확인해야 할 책임”이 있다고 덧붙였다.