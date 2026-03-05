시사 전체기사

칠곡에서 탱크로리 배관 용접 작업 중 유증기 폭발…2명 다쳐

입력:2026-03-05 08:16
경북소방본부 제공


경북 칠곡에서 탱크로리 배관 용접 작업 중 발생한 유증기(기체 형태의 기름방울) 폭발 화재로 작업자 2명이 다쳤다.

5일 경북소방본부에 따르면 전날 오후 4시 1분쯤 칠곡군 왜관읍의 한 자동차정비공장에서 탱크로리 내 기름증기에서 화재가 발생했다.

불은 10여분 만에 진화됐으나, 이 화재로 작업자 A씨(30대)가 전신 2도 화상을 입고 인근 병원에서 치료를 받고 있다.

인근에 있던 B씨(50대)도 얼굴 등에 1도 화상을 입고 병원에서 치료를 받았다.

경찰과 소방 당국은 탱크로리 배관 용접 작업을 하다가 기름증기에 불이 붙은 것으로 추정하고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

칠곡=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

