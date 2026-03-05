[속보] “수천명 쿠르드 반군, 이란 지상 공격” 폭스뉴스

수천 명의 이라크 쿠르드 반군이 이란으로 지상 공격을 시작했다고 폭스 뉴스가 4일(현지시간) 보도했다.
폭스 뉴스는 미 정부 관계자의 발언이라면서 “이번 사태는 미국과 이스라엘, 이란 간의 갈등이 지역 전반에 걸쳐 긴장이 고조되는 가운데 발생했다”고 전했다.
앞서 백악관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 대(對)이란 공습 이후 쿠르드족 지도자들과 접촉한 사실이 있다고 밝히기도 했다.
캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 4일 브리핑에서 “그는 이라크 북부에 있는 우리의 기지와 관련해 쿠르드 지도자들과 실제로 통화를 했다”고 말했다.
다만 이 같은 접촉이 이란의 체제 전복을 위해 미국이 쿠르드족 무장세력을 지원하기 위한 것이라는 언론 보도에 대해선 “대통령이 그런 계획에 동의했다는 것은 전혀 사실이 아니다”고 부인했다.
월스트리트저널(WSJ)은 전날 트럼프 대통령이 지난 1일 쿠르드족 지도자들과 접촉했으며, 이들 무장세력에 무기 및 군사훈련 지원과 정보 지원을 할지와 관련해 최종 결정을 내리지는 않았다고 보도했다.
레빗 대변인은 미국이 이란에 지상군 투입을 검토하고 있느냐는 질문에는 “현재 시점에서 이 작전 계획의 일부는 아니다”라면서도 트럼프 대통령이 “테이블 위에 올라와 있는 (군사적) 선택지들을 제거하지는 않을 것”이라고 답했다.
레빗 대변인은 핵무기 추구를 이유로 이란을 공격한 것이 북한에 대한 미국의 입장에 변화를 주느냐는 질문에는 “북한과 관련해 어떤 입장 변화도 없다”고 말했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
