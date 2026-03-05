트럼프, 이란 향해 “지도자 되고 싶은 사람은 죽는다…미친 사람이 핵 가지면 나쁜 일“

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 백악관에서 열린 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

47년 동안 그들은 우리 국민을 죽이고 전 세계 사람들을 죽여왔고, 우리는 크게 지지받고 있다”며 “우리가 먼저 행동하지 않았다면, 그들은 이스라엘을 공격했을 것이고 우리도 공격했을 것”이라고 했다.

미친 사람들이 핵무기를 가지면 나쁜 일이 일어난다”고도 말했다.