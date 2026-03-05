김정은, 최현호서 미사일 시험발사 참관…“핵무장화 만족”

김정은 북한 국무위원장이 취역을 앞둔 5000t급 구축함 ‘최현호’를 이틀 연속 찾아 함대지 전략순항미사일 시험발사를 참관했다.
조선중앙통신은 김 위원장이 3∼4일 남포조선소에 있는 구축함 최현호에 올라 “해병들의 함운용훈련 실태와 함의 성능 및 작전수행능력평가 시험공정을 료해(파악)”했다고 5일 보도했다.
김 위원장은 3일 항해시험을 참관한 뒤 “함의 기동성이 작전운용상 요구에 만족”됐다고 평가하며 “국가 해상방위력의 새로운 상징”이라고 만족감을 표시했다.
그러면서 “이와 같은 또는 이 이상급의 수상함을 새로운 5개년 계획기간에 매해 2척씩 건조해야 하며 방대한 수상함선전력건설에 관한 계획을 정확히 집행해야 한다”며 향후 5년간 구축함의 추가 건조를 예고했다.
최룡해 최고인민회의 상임위원장 부친의 이름을 딴 최현호는 북한의 첫 번째 5000t급 신형 구축함으로 북한이 지난해 4월 25일 진수했다.
김 위원장은 “해군의 핵무장화는 만족스럽게 수행되고 있다”며 “우리 해군은 막강한 공격력을 갖추게 되며 이것은 철저히 방위력”이라고 말했다.
이어 “5개년에 걸치는 앞으로의 국방발전계획 실행과정은 우리 무력의 구조를 또 한번 바꾸는 변천과정으로 될 것”이라며 함선공업부문에서 달성해야 할 목표와 제2경제위원회와 국방과학연구집단 등과 협조해야 하는 과업 등을 제시했다.
김 위원장이 4일에는 최현호에서 실시된 해상대지상(함대지)전략순항미사일 시험발사를 참관했다.
김 위원장은 이날 조선소에서 추진 중인 ‘최현’급 구축함 3호함 건조 현황도 점검했다.
그는 “새세대 첫 다목적구축함의 건조로써 열어제낀 기백을 배가하여 역사적인 당대회가 열린 올해 당창건기념일까지 또 한척의 최현급 구축함을 훌륭히 건조”하는 데 대해 높이 평가했다고 통신은 밝혔다.
북한이 노동당 창건 기념일인 오는 10월 10일까지 완성을 목표로 ‘최현호’와 비슷한 급의 세 번째 구축함을 추가로 건조하고 있는 것으로 보인다.
한편, 김 위원장은 3일 ‘저격수의 날’을 즈음해 수도방어군단직속 평양 제60훈련기지에서 진행된 각급 부대 저격수들의 사격 경기를 관람했다.
김 위원장은 “우리 무장력의 구성에서 저격수들의 전투능력과 역할은 보다 중시되고 있다”며 “저격수들의 전력강화에서 급속하고도 질적인 변화를 가져오는 것은 당의 강군현대화노선 관철에서 중요 요구”라고 말했다.
특히 “백발백중의 명중사격술은 우리 군대의 무비의 전투력의 상징”이라며 “사격방법과 묘리에 정통한 일당백의 만능저격수들을 육성하는데서 나서는 강령적 지침”을 제시했다.
사격경기에서는 공군 특수작전여단이 1등, 제4군단이 2등, 제1군단이 3등을 했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
