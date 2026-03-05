시사 전체기사

[속보] 미-이란 물밑 접촉설, 미증시 랠리… 나스닥 1.3%↑

입력:2026-03-05 06:04
수정:2026-03-05 06:16
공유하기
글자 크기 조정
미 뉴욕증시가 강세로 마감했다. 미국 정부의 유가 안정 조치가 효과를 보인데다 이란 정보당국이 미 중앙정보국(CIA)과 물밑 접촉을 시도했다는 보도에 매수 심리가 되살아 났다.

AP연합

4일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 238.14포인트(0.49%) 오른 48,739.41에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 52.87포인트(0.78%) 내린 6,869.50에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 290.79포인트(1.29%) 오른 22,807.48에 각각 마감했다.

이날 뉴욕증시에선 미국과 이란 간 분쟁이 예상보다 일찍 끝날 수도 있다는 기대감에 안전자산 선호 심리가 일부 살아났다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 미국과 이스라엘의 공습 다음날 이란 정보당국이 제3국을 통해 미 중앙정보국(CIA)에 분쟁 종식을 위한 협상을 제안했다고 보도했다.

여기에 미국의 민간 고용도 시장 전망치를 넘어 큰 폭으로 증가한 것으로 나타나면서 증시 상승세에 힘을 보탰다.

미 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 집계에 따르면 2월 미국의 민간기업 고용이 전월 대비 6만3000명 증가했다. 이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(4만8000명)를 웃도는 수치로, 2025년 7월 이후 가장 큰 증가 폭이다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김상기 기자
콘텐츠랩
김상기 기자
159
독자들이 세상에서 가장 무섭습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“김정은 하메네이와 다르다”… ‘참수작전’ 한반도선 힘들어
금값 하루사이 4% 급락…이유는?
[단독] 환율 1500원 쇼크…이창용 한은 총재, 해외 출장 미루고 긴급 회의
“이란 전문가회의서 하메네이 차남 최고지도자 선출”
李대통령 분당 아파트 매수희망자 등장…“계약은 아직”
“전 숙취가 많아요”… 수유동 모텔 연쇄살인, 문자 보니
트럼프가 이란전 일으킨 이유… 정답은 ‘돈’에 있다
‘충주맨’ 김선태, 개인 유튜브 개설…하루 만에 3만명 구독
국민일보 신문구독