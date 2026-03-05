이란 혁명수비대 “역내 군사·경제 인프라 완전 파괴”

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 중동의 내 모든 군사, 경제 인프라를 완전히 파괴하겠다고 강하게 위협했다.
IRGC는 4일(현지시간) 국영TV에 발표한 성명에서 “역내(중동) 군사·경제 인프라를 완전히 파괴할 준비가 됐다”면서 “역내에서 계속되는 미국의 장난질과 속임수와 협잡의 대가는 모든 군사·경제 인프라의 완전한 파괴”라고 강조했다.
혁명수비대는 이어 미군이 민간인 시설들을 은폐물로 사용한다고 주장했지만 구체적인 증거를 제시하지는 않았다.
미국과 이스라엘은 지난달 28일부터 이란을 공격하기 시작했으며, 이란은 이에 맞서 걸프 국가 등에 있는 미군 기지와 미국 대사관 등에 대해 보복을 가하고 있다.
