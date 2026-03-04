시사 전체기사

[속보] 美국방 “트럼프 암살시도했던 이란부대 지휘관 제거”

입력:2026-03-04 22:40
수정:2026-03-04 22:41
대이란 공격 브리핑하는 헤그세스 미 국방장관. 로이터연합뉴스

美국방 “트럼프 암살시도했던 이란부대 지휘관 제거”
美국방 “美잠수함, 인도양에서 이란 전함 격침”

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

