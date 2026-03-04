[신간] 김치 책
『김치 책』은 제철 식재료의 가치와 장·김치가 익어가는 시간을 다룬 안내서다. 봄·여름·가을·겨울의 흐름에 맞춰 제철 재료로 담그는 김치 45가지를 소개한다. 배추김치와 백김치, 열무김치 같은 기본 김치뿐 아니라 가지김치와 참죽순김치, 토마토김치, 양파김치 등 이색 김치도 담았다. 왜 지금 이 김치를 담가야 하는지, 재료가 가장 맛있는 시기가 언제인지를 함께 설명한다.
이 책은 국문과 영문을 함께 실었다. 세계로 확산되는 K-푸드 흐름 속에서 김치의 맥락과 철학을 정확히 전하기 위해서다. 단순한 조리법을 넘어 계절과 발효, 밥상의 구조까지 풀어내 해외 독자도 이해할 수 있도록 했다. 김치를 K-푸드의 한 갈래가 아닌 한식 문화의 뿌리로 조명한다.
저자 고은정은 30여 년째 밥을 짓고 장과 김치를 담가 온 음식 교육자다. 지리산 인근 ‘맛있는 부엌’에서 제철음식학교와 우리장학교, 김치학교 등을 운영하며 제철 식재료의 쓰임과 장 담그는 법을 가르쳐왔다. 2017년부터는 서울시 ‘장하다 내 인생’ 사업을 통해 공동 장독대 프로젝트를 이끌었고, 청와대 장독대를 복원해 조리사들에게 장 담그는 법을 전수했다.
그는 김치를 특별한 비법의 음식으로 보지 않는다. 제철 재료로 ‘라면 끓이듯’ 쉽게 담그고, 발효가 스스로 길을 찾도록 기다리는 음식이라고 말한다. 『김치 책』은 부엌과 장독대에서 반복해 온 그의 태도를 정리한 기록이다. 김치를 제대로 배우고 싶은 독자와 K-푸드에 관심 있는 해외 독자 모두에게 길잡이가 될 책이다.
고은정 지음. 몽스북. 3만3000원 (사진=몽스북)
김지훈 기자 dak@kmib.co.kr
