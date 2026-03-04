시사 전체기사

[신간] 김치 책

입력:2026-03-04 21:53
공유하기
글자 크기 조정

『김치 책』은 제철 식재료의 가치와 장·김치가 익어가는 시간을 다룬 안내서다. 봄·여름·가을·겨울의 흐름에 맞춰 제철 재료로 담그는 김치 45가지를 소개한다. 배추김치와 백김치, 열무김치 같은 기본 김치뿐 아니라 가지김치와 참죽순김치, 토마토김치, 양파김치 등 이색 김치도 담았다. 왜 지금 이 김치를 담가야 하는지, 재료가 가장 맛있는 시기가 언제인지를 함께 설명한다.

이 책은 국문과 영문을 함께 실었다. 세계로 확산되는 K-푸드 흐름 속에서 김치의 맥락과 철학을 정확히 전하기 위해서다. 단순한 조리법을 넘어 계절과 발효, 밥상의 구조까지 풀어내 해외 독자도 이해할 수 있도록 했다. 김치를 K-푸드의 한 갈래가 아닌 한식 문화의 뿌리로 조명한다.
저자 고은정은 30여 년째 밥을 짓고 장과 김치를 담가 온 음식 교육자다. 지리산 인근 ‘맛있는 부엌’에서 제철음식학교와 우리장학교, 김치학교 등을 운영하며 제철 식재료의 쓰임과 장 담그는 법을 가르쳐왔다. 2017년부터는 서울시 ‘장하다 내 인생’ 사업을 통해 공동 장독대 프로젝트를 이끌었고, 청와대 장독대를 복원해 조리사들에게 장 담그는 법을 전수했다.

그는 김치를 특별한 비법의 음식으로 보지 않는다. 제철 재료로 ‘라면 끓이듯’ 쉽게 담그고, 발효가 스스로 길을 찾도록 기다리는 음식이라고 말한다. 『김치 책』은 부엌과 장독대에서 반복해 온 그의 태도를 정리한 기록이다. 김치를 제대로 배우고 싶은 독자와 K-푸드에 관심 있는 해외 독자 모두에게 길잡이가 될 책이다.
고은정 지음. 몽스북. 3만3000원 (사진=몽스북)

김지훈 기자 dak@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
제주서 발견된 폐목선에서 ‘주체’ 글자 적힌 신문 조각 나와
정부, “석유 1.9억 배럴·가스 의무비축량 9일분 이상 보유”
주가 폭락에 코스닥·코스피 서킷브레이커 발동
[단독] 환율 1500원 쇼크…이창용 한은 총재, 해외 출장 미루고 긴급 회의
‘요격미사일 품귀’… 중동 확전에 주목받는 K방산
“개발자 더 이상 안 뽑아요”… ‘딸깍이’가 잠근 이공계 취업문
중동 엑소더스… 이란 교민 인접국 긴급 대피
우울증 환자끼리 SNS서 ‘위태로운 만남’… “긍정 영향 있지만, 엉뚱한 부작용 위험도”
국민일보 신문구독