파랗게 물든 아시아 증시…“韓 이틀간 낙폭, 2008년 이후 최대”
미국과 이스라엘, 이란 간의 무력 충돌이 전면전 양상으로 치달으면서 4일(현지시간) 한국을 비롯한 아시아 주요 증시가 일제히 폭락했다.
특히 중동산 원유 의존도가 높은 한국 증시는 대형주들이 대거 추락하며 코스피와 코스닥 지수 모두 10% 이상 빠지는 등 가장 타격을 입었다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 12.06%, 코스닥은 14.00% 급락한 채 장을 마쳤다. 양대 시장 모두 전날에 이어 폭락세를 면치 못하며 연이틀 사이드카(프로그램매도호가 일시효력정지)가 발동됐다.
블룸버그 통신은 삼성전자와 SK하이닉스, 현대차 등 증시를 이끌던 한국의 대형주들이 무너지면서 코스피의 이틀간 낙폭이 2008년 글로벌 금융위기 이후 최대치를 기록했다고 보도했다.
다른 아시아 증시도 파랗게 질렸다. 일본 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 3.61%, 대만 자취안 지수는 4.35% 하락 마감했으며, 중국 상하이종합지수(-1.12%)와 선전종합지수(-0.67%), 홍콩 항셍지수(-2.82%), MSCI 아시아태평양 지수(-4.66%) 역시 일제히 약세를 보였다.
전문가들은 주요 원유 수입국인 아시아 국가들이 유가 급등과 환율 변동성 리스크에 크게 노출되면서, 글로벌 펀드들의 자금 이탈이 가속화됐다고 진단한다.
안형진 빌리언폴드자산운용 대표는 블룸버그 인터뷰에서 “시장 움직임이 너무 극단적이라 예측이 거의 불가능하고, 시장 분석도 별 도움이 안 된다”고 토로했다.
타렉 호르샤니 싱가포르 메이뱅크 증권 프라임 브로커리지 총괄은 로이터 통신에 “특히 한국은 인공지능(AI) 및 메모리 반도체 사이클에 힘입어 50% 가깝게 급등한 상태라 투자 포지션이 지나치게 한쪽으로 쏠려 있었다”며 “이번 급락은 실적 악화에 따른 구조적 하락이 아니라 포지션 청산과 리스크 축소 과정으로 이해한다”고 설명했다.
번스타인의 루팔 아가왈 아시아 퀀트 전략가 역시 “아시아 경제권은 호르무즈 해협 봉쇄 리스크에 취약한 구조를 갖고 있다. 한국 등 주요 시장은 공습 직전까지 매우 가파른 상승 모멘텀을 보여 지정학적 악재에 하락 압력이 더 커졌다”고 분석했다.
이어 그는 “증시가 바닥을 확인하고 기업 펀더멘탈에 집중하는 분위기로 돌아서려면 전쟁에서의 긴장 완화 국면이나 최소한 추가 확전이 없는 교착 상태가 나타나야 한다”고 덧붙였다.
미국과 이스라엘이 지난달 28일 이란 공습을 시작한 이후 무력 충돌은 나흘째 이어지고 있다. 이란이 미군 기지 등을 겨냥해 미사일과 드론으로 결사 항전에 나서면서 사태가 장기화할 것이라는 관측도 나온다.
특히 글로벌 핵심 원유 수송로인 호르무즈 해협이 봉쇄될 경우, 에너지 가격 폭등과 글로벌 인플레이션 압박이 거세질 것이라는 경고음이 커지고 있다.
이러한 불안감은 간밤 미국 증시에도 고스란히 반영돼 뉴욕 증시의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수(-0.94%)와 나스닥 종합지수(-1.02%)가 일제히 하락 마감했다.
골드만삭스의 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)는 4일 호주 시드니에서 열린 비즈니스 서밋에서 이번 중동 사태의 충격을 시장이 충분히 소화하는 데 몇 주가 걸릴 것이라고 내다봤다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
