김남국 “‘쌍방울 대북송금’ 檢수사는 조작…법무부 문건이 그 증거”
김남국 더불어민주당 대변인은 4일 서면 브리핑을 통해 “윤석열 검찰이 국가 권력을 동원해 억지로 꿰맞춘 쌍방울 대북송금 조작 수사의 허구성이 법무부의 공식 기록 앞에서 완전히 무너져 내렸다”고 말했다.
김 대변인은 김성태 전 쌍방울 회장의 구치소 접견 녹취 등이 담긴 법무부 특별점검팀의 문건을 거론하며 “그동안 검찰이 강변해온 수사 결과가 추악한 ‘조작 시나리오’였음을 입증하는 부인할 수 없는 결정적 증거”라고 했다. 해당 녹취에는 김 전 회장이 “이재명에게 돈 준 게 있어야 줬다고 하지” “검사 수법이 똑같다, 정직하지 못하다”라고 토로하는 대목이 포함돼 있다.
김 대변인은 “기록에 담긴 김 전 회장의 육성은 검찰의 집요한 회유와 압박이 얼마나 초법적이고 비상식적이었는지를 명확히 증명한다”며 “검찰이 존재하지도 않는 죄를 억지로 만들기 위해 피의자를 사지로 몰아넣었음을 보여주는 명백한 대국민 자백”이라고 비판했다.
그러면서 “정의를 수호해야 할 검찰이 도리어 피의자에게 허위 진술을 강요한 행태는 대한민국 사법 역사에 기록될 치욕”이라며 “오직 ‘이재명 죽이기’라는 단 하나의 목표를 위해 국가의 기소권과 수사권이 흉기로 사용된 것”이라고 주장했다.
이어 “검찰은 지금 즉시 부당한 공소를 취소하고, 조작 수사에 가담한 검사들에 대해 법적 책임을 져야 한다”며 “민주당은 국회 차원의 모든 수단을 동원해 이 추악한 조작 수사의 전모를 낱낱이 밝혀내고, 검찰에 의해 유린당한 사법 정의를 반드시 바로 세우겠다”고 했다.
