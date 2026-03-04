시사 전체기사

오타니 “몸 상태 100% 가까워…김혜성 맞대결 기대”

입력:2026-03-04 18:56
수정:2026-03-04 18:57
일본 야구대표팀 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 4일 일본 도쿄돔에서 진행된 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

‘슈퍼스타’ 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 월드베이스볼클래식(WBC) 2연패 도전에 대한 각오를 밝혔다.

오타니는 4일 일본 도쿄돔에서 열린 기자회견에서 “시차 문제없이 도쿄에 도착했다. 컨디션도 100%에 가깝다”고 자신감을 내비쳤다. 오사카에서 치른 두 차례 평가전에서 5타수 무안타에 그쳤지만 크게 개의치 않는 모습이었다.

오타니가 속한 일본 대표팀은 6일 대만과의 맞대결로 대회 첫발을 뗀다. 그는 “컨디션 조절에 힘써 최상의 상태로 첫 경기를 치르고 싶다”고 말했다. 디펜딩 챔피언으로서 대회 2연패에 대한 전망을 묻는 질문엔 “우리 팀이 강한 건 맞지만 직전 대회에서도 쉽게 이긴 경기는 적었다”며 “차분함을 유지해야 좋은 경기를 이어갈 수 있을 것”이라고 답했다.

한국 대표팀에 관한 질문엔 소속팀 동료 김혜성(다저스)을 언급했다. 그는 “김혜성과 같은 팀에서 뛰고 있고, 훌륭한 사람이라 즐겁게 지내고 있다”며 “맞대결이 성사된다면 서로에게 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

오타니에 이어 기자회견장에 들어선 이바타 히로카드 일본 대표팀 감독은 한국을 경계했다. 그는 “한국은 좌우 균형이 잘 갖춰진 타선과 탄탄한 수비를 갖춘 팀”이라며 “득점하기 쉽지 않을 것으로 본다. 우리 투수들이 실점을 최소화해 주길 바란다”고 말했다.

한국과 일본은 7일 오후 7시 같은 장소에서 맞붙는다.

도쿄=최원준 기자

최원준 기자 1jun@kmib.co.kr

