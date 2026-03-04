오타니 “몸 상태 100% 가까워…김혜성 맞대결 기대”
‘슈퍼스타’ 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 월드베이스볼클래식(WBC) 2연패 도전에 대한 각오를 밝혔다.
오타니는 4일 일본 도쿄돔에서 열린 기자회견에서 “시차 문제없이 도쿄에 도착했다. 컨디션도 100%에 가깝다”고 자신감을 내비쳤다. 오사카에서 치른 두 차례 평가전에서 5타수 무안타에 그쳤지만 크게 개의치 않는 모습이었다.
오타니가 속한 일본 대표팀은 6일 대만과의 맞대결로 대회 첫발을 뗀다. 그는 “컨디션 조절에 힘써 최상의 상태로 첫 경기를 치르고 싶다”고 말했다. 디펜딩 챔피언으로서 대회 2연패에 대한 전망을 묻는 질문엔 “우리 팀이 강한 건 맞지만 직전 대회에서도 쉽게 이긴 경기는 적었다”며 “차분함을 유지해야 좋은 경기를 이어갈 수 있을 것”이라고 답했다.
한국 대표팀에 관한 질문엔 소속팀 동료 김혜성(다저스)을 언급했다. 그는 “김혜성과 같은 팀에서 뛰고 있고, 훌륭한 사람이라 즐겁게 지내고 있다”며 “맞대결이 성사된다면 서로에게 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.
오타니에 이어 기자회견장에 들어선 이바타 히로카드 일본 대표팀 감독은 한국을 경계했다. 그는 “한국은 좌우 균형이 잘 갖춰진 타선과 탄탄한 수비를 갖춘 팀”이라며 “득점하기 쉽지 않을 것으로 본다. 우리 투수들이 실점을 최소화해 주길 바란다”고 말했다.
한국과 일본은 7일 오후 7시 같은 장소에서 맞붙는다.
