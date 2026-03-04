프리 배팅에서 대포 ‘펑펑’…노시환 “나만 잘하면 돼”
노시환(한화 이글스)이 부진을 뒤로하고 반등을 다짐했다.
노시환은 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 개막을 하루 앞둔 4일 일본 도쿄돔에서 훈련을 마친 뒤 “이제 나만 잘하면 된다”며 “연습 경기 내내 타격감이 올라오지 않았지만, 내일부턴 실전인 만큼 타격과 수비 모두에서 팀 승리에 보탬이 되겠다”고 말했다.
노시환은 전날 일본 오사카 교세라돔에서 열린 오릭스 버팔로스와의 평가전에서 교체 출전해 4타수 무안타에 그쳤다. 세 차례 삼진으로 물러나며 아쉬움을 남겼다. 당초 김도영(KIA 타이거즈), 문보경(LG 트윈스) 등과 함께 코너 내야를 맡아 공격력에 힘을 보탤 것으로 기대를 모았지만 아직 타격감을 끌어올리지 못한 모습이다.
그러나 이날 훈련장에선 팀이 기대하는 ‘거포’의 모습을 그대로 보여줬다. 프리 배팅 내내 정타를 만들어내며 도쿄돔 담장을 훌쩍 넘기는 큼지막한 연신 쏟아냈다. 노시환의 타격이 이어질 때마다 주변에선 감탄이 터져 나왔다. 노시환은 “오키나와 전지훈련을 떠나는 길에 김경문 감독님께서 나라를 빛내고 오라고 덕담을 해주셨다”며 “그 말씀을 마음에 새겨 책임감을 가지고 대회에 임하겠다”고 말했다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사