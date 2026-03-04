게임판 ‘틱톡 사태’ 터지나… 트럼프, 텐센트 美 게임사 지분 강제 매각 압박
데이터 안보 명분… 데이터 관리 체계 투명성 입증 요구
도널드 트럼프 미 행정부가 중국 기업 텐센트가 보유한 미국 게임사들의 지분에 대해 대대적인 안보 심사에 착수했다.
4일(현지시간) 테크노드 등 외신에 따르면 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS)는 텐센트가 100% 지분을 소유한 라이엇 게임즈를 비롯해 약 40%의 지분을 가진 에픽게임즈 등 주요 미국 게임사들의 지분 보유 적절성을 전면 재검토 중이다. 미국 이용자들의 방대한 개인정보가 중국 정부에 노출될 수 있다는 국가 안보 차원의 우려에서 비롯된 것으로 알려졌다.
트럼프 정부의 이번 행보는 과거 영상 플랫폼 ‘틱톡’을 향해 가했던 강제 매각 압박과 유사한 흐름이다. ‘리그 오브 레전드’와 ‘포트나이트’가 미국 내 수천만 명 이상의 이용자를 확보하고 있는 국민 게임인 만큼, 이곳에서 수집하는 데이터의 안정성을 지키겠다는 의도로 풀이된다.
트럼프 대통령은 집권 1기였던 2020년 8월에도 국가 안보를 이유로 텐센트와의 거래를 일체 금지하는 행정명령을 발동하며 강력한 제재 의지를 드러낸 바 있다.
외신은 CFIUS는 텐센트 측에 데이터 관리 체계의 투명성을 입증할 것을 요구하는 한편 안보 위협이 해소되지 않을 경우 지분 전량을 제3국 기업에 매각하거나 데이터 운영권을 완전히 분리하는 시정 명령을 검토하고 있다고 전했다.
