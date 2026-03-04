게임판 ‘틱톡 사태’ 터지나… 트럼프, 텐센트 美 게임사 지분 강제 매각 압박

데이터 안보 명분… 데이터 관리 체계 투명성 입증 요구

도널드 트럼프 미 행정부가 중국 기업 텐센트가 보유한 미국 게임사들의 지분에 대해 대대적인 안보 심사에 착수했다.

4일(현지시간) 테크노드 등 외신에 따르면 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS)는 텐센트가 100% 지분을 소유한 라이엇 게임즈를 비롯해 약 40%의 지분을 가진 에픽게임즈 등 주요 미국 게임사들의 지분 보유 적절성을 전면 재검토 중이다.

미국 이용자들의 방대한 개인정보가 중국 정부에 노출될 수 있다는 국가 안보 차원의 우려에서 비롯된 것으로 알려졌다.