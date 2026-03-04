시사 전체기사

‘김도영·존스 테이블세터’ 카드?…“대표팀 타선 단단해졌다”

입력:2026-03-04 18:14
수정:2026-03-04 18:23
공유하기
글자 크기 조정
김도영(KIA 타이거즈)이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 개막을 하루 앞둔 4일 일본 도쿄돔에서 훈련하고 있다. 연합뉴스

2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 한국 대표팀의 테이블세터로 나설 것으로 보이는 김도영(KIA 타이거즈)과 저마이 존스(디트로이트 타이거즈)가 서로에 대한 신뢰를 드러냈다.

김도영은 4일 일본 도쿄돔에서 열린 공식 훈련을 마친 뒤 “존스와 셰이 위트컴이 합류해서 매우 든든하다. 두 선수 모두 출중한 기량을 갖추고 있어 나는 밥상을 차려주는 역할에만 충실하면 될 것 같다”며 “존스의 합류로 대표팀 타선이 한층 단단해진 느낌”이라고 말했다.

류지현 대표팀 감독은 지난 2∼3일 일본 오사카 교세라돔에서 치러진 한신 타이거스, 오릭스 버팔로스와의 평가전에서 김도영과 존스를 각각 1번과 2번 타자로 기용했다. 김도영은 이 기간 홈런 2개를 터뜨리며 장타력을 과시했고, 존스는 이틀 연속 안타를 기록하며 타격감을 끌어올렸다. 류 감독은 조별리그 4경기에서도 이 조합을 유지할 가능성을 내비쳤다.

김도영 역시 리드오프 임무에 자신감을 보였다. 그는 “그동안 3번 타자보다 1번 타자로 출전한 경우가 많아 이 자리가 더 익숙하다”며 “감독님이 원하는 1번 타자의 역할을 잘 알고 있다”고 말했다.
저마이 존스(디트로이트 타이거스)가 4일 일본 도쿄돔에서 훈련을 마친 뒤 인터뷰하고 있다. 도쿄=최원준 기자

존스 역시 “김도영과 안현민 모두 뛰어난 능력을 갖춘 선수들”이라며 “한국계 선수끼리도 이들에 대해 많은 이야기를 나누고 있다”고 말했다. 이어 “젊은 나이에 성공한 데에는 이유가 있다. 지금까지의 경험이 앞으로의 커리어에도 큰 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.

존스는 “라커룸 분위기가 굉장히 좋다. 내일부터 본격적인 대회가 시작되는 만큼 지금까지와는 다른 마음가짐으로 임하겠다”며 “선수단이 준비한 대로 경기를 펼친다면 좋은 결과가 있을 것”이라고 강조했다.

도쿄=최원준 기자

최원준 기자 1jun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
제주서 발견된 폐목선에서 ‘주체’ 글자 적힌 신문 조각 나와
경찰 “강북 모텔살인 피의자, 사이코패스 판명”
“염두에 둔 인물 다 죽었다”…트럼프 맘대로 안 되는 ‘포스트 하메네이’
정부, “석유 1.9억 배럴·가스 의무비축량 9일분 이상 보유”
[르포] 335m 거대한 실험… 바다 위 AI, 항로를 설계하다
주차 브레이크 풀린 지게차에 치인 생후18개월 여아 숨져
李대통령 분당 아파트 매수희망자 등장…“계약은 아직”
중동 리스크 수없이 학습… 확전 여부가 코스피 방향타
국민일보 신문구독