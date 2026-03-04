‘김도영·존스 테이블세터’ 카드?…“대표팀 타선 단단해졌다”
2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 한국 대표팀의 테이블세터로 나설 것으로 보이는 김도영(KIA 타이거즈)과 저마이 존스(디트로이트 타이거즈)가 서로에 대한 신뢰를 드러냈다.
김도영은 4일 일본 도쿄돔에서 열린 공식 훈련을 마친 뒤 “존스와 셰이 위트컴이 합류해서 매우 든든하다. 두 선수 모두 출중한 기량을 갖추고 있어 나는 밥상을 차려주는 역할에만 충실하면 될 것 같다”며 “존스의 합류로 대표팀 타선이 한층 단단해진 느낌”이라고 말했다.
류지현 대표팀 감독은 지난 2∼3일 일본 오사카 교세라돔에서 치러진 한신 타이거스, 오릭스 버팔로스와의 평가전에서 김도영과 존스를 각각 1번과 2번 타자로 기용했다. 김도영은 이 기간 홈런 2개를 터뜨리며 장타력을 과시했고, 존스는 이틀 연속 안타를 기록하며 타격감을 끌어올렸다. 류 감독은 조별리그 4경기에서도 이 조합을 유지할 가능성을 내비쳤다.
김도영 역시 리드오프 임무에 자신감을 보였다. 그는 “그동안 3번 타자보다 1번 타자로 출전한 경우가 많아 이 자리가 더 익숙하다”며 “감독님이 원하는 1번 타자의 역할을 잘 알고 있다”고 말했다.
존스 역시 “김도영과 안현민 모두 뛰어난 능력을 갖춘 선수들”이라며 “한국계 선수끼리도 이들에 대해 많은 이야기를 나누고 있다”고 말했다. 이어 “젊은 나이에 성공한 데에는 이유가 있다. 지금까지의 경험이 앞으로의 커리어에도 큰 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.
존스는 “라커룸 분위기가 굉장히 좋다. 내일부터 본격적인 대회가 시작되는 만큼 지금까지와는 다른 마음가짐으로 임하겠다”며 “선수단이 준비한 대로 경기를 펼친다면 좋은 결과가 있을 것”이라고 강조했다.
